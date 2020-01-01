Определен самый маленький динозавр в мире

Самый миниатюрный динозавр в мире - это… колибри.

Самым маленьким динозавром является колибри (Mellisuga helenae), встречающийся только на Кубе. По данным Национального общества Одюбона, эти крошечные птички размером чуть более 5 сантиметров и массой менее 2 граммов часто принимаются за пчел.

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"Птицы - это всего лишь одна из линий динозавров, которые дошли до наших дней", - сказала Джулия Кларк, палеонтолог из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук Северной Каролины.

Что касается рекордсмена среди самых маленьких вымерших динозавров, то здесь есть несколько кандидатов.

В Монголии в пустыне Гоби в 2007 году Кларк и ее коллеги обнаружили динозавра длиной 70 сантиметров, Mahakala omnogovae, который жил около 80 миллионов лет назад. Другой динозавр, относящийся к меловому периоду (между 146 и 65 миллионами лет назад), крошечный толстоголовый пожиратель растений под названием Micropachycephalosaurus, также имел длину 70 см.

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И некоторые динозавры были даже меньше, чем эти.

Yi qi, китайский пернатый динозавр с перепончатыми крыльями, похожими на крылья летучей мыши, имел размах крыльев 60 см и весил 380 граммов. А недавно ученые описали другого крылатого динозавра, который был близким родственником Yi qi - но меньше. Это новое открытие, сделанное в северо-восточном Китае и получившее название Ambopteryx longibrachium, имеет длину 32 см и весит около 306 граммов,.

Напомним, ранее сообщалось, что крокодилы под наркотиками помогли разобраться в слухе динозавров.