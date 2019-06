В одном куске янтаря обнаружили сразу 40 беспозвоночных

В куске как морские, так и сухопутные.

Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences. Часть из них (клещи, пауки, жуки, тараканы) оказалась сухопутными животными, другие (ракообразные, моллюски, в том числе аммонит) жили в море. Ученые полагают, что смола упала на берег моря с растущего на побережье дерева и в нее попали как беспозвоночные, обитающие на суше, так и вынесенные прибоем морские животные.

Читай также: В янтаре обнаружили клещей, которые кусали динозавров

Янтарь с окаменелостями находят в шахтах на севере Мьянмы (бывшей Бирмы). Месторождение янтаря здесь разрабатывали в конце XIX-первой трети XX веков, а затем с 2000 года. За то время, пока здесь ведется добыча, в янтаре нашли окаменелости представителей более 500 семейств беспозвоночных, позвоночных, растений, грибов и простейших. Ранее мы рассказывали, что в бирманском янтаре нашли окаменелости древнейшего хамелеона, птенца энанциорнисовой птицы, цветы неизвестного вида растений, многоножку. Возраст янтаря датировали уран-свинцовым методом, получилось 98,79 ± 0,62 миллиона лет.

Кусок янтаря PNAS

Читай также: В янтаре нашли странные перья возрастом 100 млн лет

Палеонтологи из Китая, Великобритании, Франции и США под руководством Дэвида Дилчера (David Dilcher) из Индианского университета сообщили о новой находке. В куске бирманского янтаря размерами 3,3×0,95×2,9 сантиметра они обнаружили не менее 40 особей различных беспозвоночных. Ученые исследовали янтарь с помощью компьютерной микротомографии и получили трехмерные изображения окаменевших животных.

Среди окаменелостей были представители таксонов, сейчас встречающихся как на суше, так и в море. В куске янтаря оказалось как минимум 28 особей обитающих на суше животных: клещей, жуков, пауков, тараканов и ос. Но также авторы обнаружили остатки четырех окаменевших изоподов — ракообразных, которые, по-видимому, обитали в литоралях. Помимо них в янтаре были окаменевшие раковины четырех морских улиток и маленького аммонита (вымершего морского моллюска) из рода Puzosia. Так как мягкие ткани аммонита и морских улиток не сохранились, а часть их раковин была разрушена, исследователи предположили, что животные попали в янтарь уже мертвыми. Как замечают авторы, аммонит в бирманском янтаре обнаружен впервые.

Кусок янтаря PNAS

Авторы выдвигают несколько версий, объясняющих, как в одном куске янтаря могли одновременно оказаться морские и сухопутные животные. Они предположили, что, во-первых, смола могла упасть на морской берег с растущего на побережье дерева, поэтому в нее попали как сухопутные, так и обитающие в литоралях животные, а также тела морских обитателей, которых на берег вынес прибой. В пользу этой гипотезы свидетельствуют исследования других палеонтологов, по мнению которых бирманский янтарь сформировался из смолы араукариевых деревьев, росших вблизи побережья. По другим версиям росший на побережье лес затопило цунами, которое принесло с собой морских животных, или их принес с собой тропический шторм. С другой стороны, в обоих случаях в янтаре должно было бы оказаться больше морских, чем сухопутных обитателей. Поэтому сами исследователи полагают, что первая гипотеза — самая вероятная.

В бирманском янтаре, конечно, встречаются не только известные ранее таксоны животных и растений. Так, ранее палеонтологи нашли в янтаре окаменелости осы неизвестного рода, которую назвали в память о Дэвиде Боуи, а позднее — хвостатого паука и жука-перокрылку, названных по имени мифического чудовища химеры и героя древнегреческих мифов Ясона, соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали новую причину вымирания динозавров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.