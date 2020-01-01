Астрономы проследили судьбу сверхновой

Синий сверхигигант взорвался в 1987 году.

В 1987 году астрономы наблюдали невероятный взрыв звезды в галактике, в Большом Магеллановом Облаке. Теперь исследователи предполагают, что знаменитая сверхновая, названная 1987A, образовалась из синей сверхгигантской звезды.

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Тип сверхновой, созданной синим сверхгигантом, называется асимметричной сверхновой с коллапсом ядра. В сверхновой ядро ​​массивной звезды сгибается под действием собственной силы тяжести, коллапсируя на себе. Это запускает цепную реакцию, вызывая сильный взрыв, который разрывает внешние слои звезды. Осталась либо нейтронная звезда, либо черная дыра.

Синий компактный супергигант образовался в результате слияния двух звезд. Синие супергиганты - горячие, светящиеся звезды. Красные сверхгиганты являются самыми большими звездами и могут быть между 200 и 800 раз радиусов Солнца, в то время как синие сверхгиганты намного меньше, обычно в 25 раз больше радиуса Солнца.

Со времени первого наблюдения сверхновой, известной как SN 1987A, в 1987 году, исследователи изучали последствия космического взрыва, чтобы лучше понять, что вызвало его и что случилось со звездой.

"Было загадкой, почему звезда-прародитель была синим супергигантом", - заявил Масаоми Оно, который возглавлял исследовательскую группу в RIKEN Astrophysical Big Bang Laboratory.

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Предыдущие исследования с использованием рентгеновского и гамма-излучения показывают, что радиоактивный никель, который образовался в ядре звезды во время коллапса, был выброшен из взрыва со скоростью более 4000 км / с. Но до сих пор моделирование не могло полностью объяснить, как никель мог быть выброшен так быстро.

С помощью этого нового исследования Оно и его команда исследователей смоделировали четыре различных асимметричных взрыва сверхновой звезды с коллапсом и сравнили их с SN 1987A, чтобы увидеть, смогут ли они найти совпадение, которое позволило бы получить больше информации о событии. Самым близким совпадением, которое они нашли, была сверхновая, происходящая из синего сверхгиганта, образованного слиянием красной звезды супергиганта и обычной звезды.

В моделировании они точно воспроизвели выброс никеля, который присутствовал в SN 1987A, сказал Оно в заявлении. Они также нашли нейтронную звезду, созданную сверхновой. После десятилетий поиска того, где он мог находиться во вселенной, команда думает, что он может быть расположен в северной части внутренней области материала, который был выброшен во время взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы услышали плач молодой звезды.