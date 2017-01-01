Астрономы нашли галактику-спутник Млечного Пути

Карликовая галактика находится на расстоянии 424 тысячи световых лет от Земли.

Астрономы открыли новую карликовую галактику, являющуюся спутником Млечного Пути. Она оказалась сравнимой по размерам с Большим Магеллановым Облаком, однако в несколько тысяч раз тусклее нее, что делает ее своеобразным "скрытым гигантом". Вполне возможно, что это открытие в дальнейшем приведет к обнаружению целой популяции чрезвычайно диффузных карликовых галактик-спутников. Препринт работы доступен на портале ArXiv.org.

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Карликовые галактики являются одними из самых распространенных звездных систем во Вселенной. Их изучение дает крупный вклад в понимание природы темной материи и механизмов образования галактик. На сегодняшний день известно около шестидесяти карликовых галактик, которые связаны с Млечным Путем и находятся в пределах одного миллиона световых лет от Солнца, исследование подобных объектов позволяет проследить формирование и эволюцию нашей галактики. Однако наблюдения осложняются малой яркостью галактик, и даже о свойствах многих недавно открытых объектов такого типа известно не так много. Предполагается, что у Млечного Пути может быть еще несколько галактик-спутников со звездными массами более 105 масс Солнца, наиболее вероятным местом их расположения считается так называемая Зона избегания, расположенная на низких галактических широтах.

В новой работе группа астрономов во главе с Габриэлем Торреальбой (Gabriel Torrealba) сообщает об обнаружении новой тусклой карликовой галактики Antlia 2, являющейся спутником Млечного Пути. Открытие было сделано в ходе анализа каталога данных Gaia Data Release 2 (DR2), полученных космической обсерваторией Gaia, подтвердить его удалось при помощи спектроскопических данных с наземного телескопа AAT (Anglo-Australian Telescope) и архивных изображений с системы DECam.

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Новооткрытая галактика находится на расстоянии 424 тысячи световых лет от Земли в южном созвездии Насоса и имеет эффективный радиус около 9300 световых лет, что делает ее похожей на Большое Магелланово Облако. Однако при этом светимость Antlia 2 примерно в 4 тысячи раз меньше, чем у Большого Магелланова Облака, Возраст галактики оценивается примерно в 11,2 миллиарда лет, она оказалась системой с самой низкой поверхностной яркостью и примерно в сто раз более рассеянная, чем ультрадиффузные галактики, которые, при схожих размерах, имеют яркость примерно в шесть раз выше. Крайне малой оказалась и эффективная плотность темной материи, которая намного ниже, чем у любого другой спутниковой карликовой галактики, изученной на сегодняшний день. Необычные свойства Antlia 2 показывают, что образование карликовых галактик может протекать при уровнях поверхностной яркости и звездной плотности значительно меньших, чем известные на сегодняшний день, поэтому стоит ожидать новых открытий, возможно целой популяции чрезвычайно диффузных карликовых галактик-спутников.

Напомним, ранее астрономы исследовали мертвую галактику рядом с Млечным путем.