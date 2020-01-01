Люди выкидывают в три раза больше еды, чем считалось ранее

Новая модель показала, что продукты питания выкидывают чаще.

Продукты питания выкидывают чаще более состоятельные люди phys.org

В издании Plos One опубликовали исследование, в котором рассказывается, что человечество переводит больше продуктов, чем считалось ранее. Исследование было проведено учеными из Вагенингенского университета в Нидерландах.

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Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что треть всех пищевых продуктов остается несъеденной и, в итоге, она портится и выкидывается. Но в их методике подсчета нашли изъяны.

Исследователи под руководством Моники ван ден Бос-Вермы решили составить собственную модель, которая показывает взаимосвязь между достатком людей и количеством пищевых отходов. При этом использовались данные FAO и параметры человеческого метаболизма.

Выяснилось, что при достижении уровня расходов на пищу в день по 6,7 доллара на человека, объем пищевых отходов быстро увеличивается. Хотя при росте благосостояния темпы замедляются, тенденция все равно остается.

Таким образом, данные FAO по отходам могут быть занижены почти в три раза.

Напомним, ранее сообщалось, что Средний американец выбрасывает более 100 килограммов еды в год.