Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Средний американец выбрасывает более 100 килограммов еды в год

Комментариев: 0
Еду выбрасывают 94% американцев.
Американцы больше всех в мире выбрасывают еду
Американцы больше всех в мире выбрасывают еду
flickr.com

Средняя американская семья выбрасывает до трети всех купленных продуктов, это означает, что среднестатистический американец отправляет в мусорный бак примерно 250 фунтов (113 килограммов) еды в год. При этом продукты выбрасывают 94 процента жителей Штатов, свидетельствуют данные онлайн-опроса двух тысяч человек, проведенного по заказу одного из подразделений Американской ассоциации производителей молочных продуктов. По общей массе выброшенной пищи страна лидирует во всем мире.

Читай также: В будущем еду будут вдыхать

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) считает, что глобально человечество выбрасывает примерно треть всей произведенной еды, что составляет примерно 1,3 миллиарда тонн в год. Продукты выкидываются на всех стадиях производства, от некрасивых плодов и неправильного хранения при сборе овощей и фруктов до несъеденных продуктов в холодильнике. Помимо впустую потраченного труда и неоптимальности выбрасывания продуктов в мире, где голодают 821 миллион человек, это еще и экологическая проблема: для производства продуктов используются и загрязняются вода, почва и воздух. 

И богатые, и бедные страны выбрасывают примерно одинаковое количество еды (670 и 630 миллионов тонн), но в расчете на душу населения показатели сильно разнятся: от 95-115 килограммов в год в Европе до 6-11 килограммов в год в центральной и южной Африке и юго-восточной Азии. ОЭСР ведет статистику пищевых отходов, из которой, в частности, видно, что, например, в 2010 году в США люди выкинули продуктов на 115 миллиардов долларов (еще 46 миллиардов долларов в продуктах выбросили магазины). 

Читай также: Счастье есть. ТОП продуктов делающие нас оптимистами

По данным нового опроса 2012 американцев, проведенного в сети в ноябре 2018 года, 94 процента опрошенных признались, что выбрасывали еду (93 процента мужчин и 95 процентов женщин). 70 процентов хотя бы раз выбрасывали продукты с истекшим сроком годности, 58 процентов решили, что есть их уже не безопасно, трети опрошенных пища не понравилась на вкус, а 32 процентам надоело есть одно и то же блюдо, и они выбросили его остатки.

Ассоциация предлагает навести порядок в холодильнике, постоянно переставляя более старые продукты вперед, чтобы не забывать о них, и храня каждый продукт на своем месте (особо отмечается, что молоко лучше не хранить на полке на дверце холодильника, где температура меняется каждый раз, когда вы его открываете). Кроме того, нужно планировать меню так, чтобы по максимуму использовать остатки продуктов, замораживать то, что не удается съесть сразу, и жертвовать продукты в местные благотворительные "продуктовые банки".

Напомним, ранее были названы наиболее затратные для планеты продукты питания.

Поделись:
Теги: еда, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь