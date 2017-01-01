Средний американец выбрасывает более 100 килограммов еды в год

Еду выбрасывают 94% американцев.

Средняя американская семья выбрасывает до трети всех купленных продуктов, это означает, что среднестатистический американец отправляет в мусорный бак примерно 250 фунтов (113 килограммов) еды в год. При этом продукты выбрасывают 94 процента жителей Штатов, свидетельствуют данные онлайн-опроса двух тысяч человек, проведенного по заказу одного из подразделений Американской ассоциации производителей молочных продуктов. По общей массе выброшенной пищи страна лидирует во всем мире.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) считает, что глобально человечество выбрасывает примерно треть всей произведенной еды, что составляет примерно 1,3 миллиарда тонн в год. Продукты выкидываются на всех стадиях производства, от некрасивых плодов и неправильного хранения при сборе овощей и фруктов до несъеденных продуктов в холодильнике. Помимо впустую потраченного труда и неоптимальности выбрасывания продуктов в мире, где голодают 821 миллион человек, это еще и экологическая проблема: для производства продуктов используются и загрязняются вода, почва и воздух.

И богатые, и бедные страны выбрасывают примерно одинаковое количество еды (670 и 630 миллионов тонн), но в расчете на душу населения показатели сильно разнятся: от 95-115 килограммов в год в Европе до 6-11 килограммов в год в центральной и южной Африке и юго-восточной Азии. ОЭСР ведет статистику пищевых отходов, из которой, в частности, видно, что, например, в 2010 году в США люди выкинули продуктов на 115 миллиардов долларов (еще 46 миллиардов долларов в продуктах выбросили магазины).

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По данным нового опроса 2012 американцев, проведенного в сети в ноябре 2018 года, 94 процента опрошенных признались, что выбрасывали еду (93 процента мужчин и 95 процентов женщин). 70 процентов хотя бы раз выбрасывали продукты с истекшим сроком годности, 58 процентов решили, что есть их уже не безопасно, трети опрошенных пища не понравилась на вкус, а 32 процентам надоело есть одно и то же блюдо, и они выбросили его остатки.

Ассоциация предлагает навести порядок в холодильнике, постоянно переставляя более старые продукты вперед, чтобы не забывать о них, и храня каждый продукт на своем месте (особо отмечается, что молоко лучше не хранить на полке на дверце холодильника, где температура меняется каждый раз, когда вы его открываете). Кроме того, нужно планировать меню так, чтобы по максимуму использовать остатки продуктов, замораживать то, что не удается съесть сразу, и жертвовать продукты в местные благотворительные "продуктовые банки".

Напомним, ранее были названы наиболее затратные для планеты продукты питания.