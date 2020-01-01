Пылевой дьявол: Спутник сделал фото урагана на Марсе

Пылевым дьяволом называют смерчи на Красной планете.

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Пылевые дьяволы - это вращающиеся столбы пыли, которые образуются вокруг воздушных карманов низкого давления и распространены как на Земле, так и на Марсе. Этот марсианский пылевой дьявол образовался на покрытых пылью вулканических равнинах Амазонис Планития. Пылевой дьявол яркий, а его ядро примерно 50 метров в поперечнике. Темная полоса на земле позади пыльного дьявола - это его тень. Длина тени говорит о том, что шлейф вращающейся пыли поднимается примерно на 650 метров в атмосферу.

Полный снимок NASA

Есть несколько изображений HiRISE следов, оставленных пыльными дьяволами, но редко можно поймать один в движении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе запечатлели гигантские пылевые столбы.