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Пылевой дьявол: Спутник сделал фото урагана на Марсе

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Пылевым дьяволом называют смерчи на Красной планете.
Пылевой дьявол
Пылевой дьявол
NASA

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Пылевые дьяволы - это вращающиеся столбы пыли, которые образуются вокруг воздушных карманов низкого давления и распространены как на Земле, так и на Марсе. Этот марсианский пылевой дьявол образовался на покрытых пылью вулканических равнинах Амазонис Планития. Пылевой дьявол яркий, а его ядро примерно 50 метров в поперечнике. Темная полоса на земле позади пыльного дьявола - это его тень. Длина тени говорит о том, что шлейф вращающейся пыли поднимается примерно на 650 метров в атмосферу.

Полный снимок
Полный снимок
NASA

Есть несколько изображений HiRISE следов, оставленных пыльными дьяволами, но редко можно поймать один в движении. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе запечатлели гигантские пылевые столбы.

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Теги: Марс, пылевая буря, фото
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