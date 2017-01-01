На Марсе запечатлели гигантские пылевые столбы

Спутник NASA заснял пылевую бурю.

Пыльные бури достаточно частое явление на Марсе, однако на этой планете каждые десять лет случается нечто непредсказуемое. Новые снимки зонда NASA, известного как Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показывают серию сильных штормов, покрывающих красную планету пыльной дымкой и видимые среди них загадочные пылевые столбы.

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Считается, что это концентрированные облака пыли, которые нагреваются на Солнце и быстро поднимаются высоко в воздух. Ученые NASA считают, что это захваченный пылью водяной пар, который уходит глубоко в космос, где жесткая солнечная радиация разрывает молекулы воды.

Пылевые столбы являются очень массивными и поднимаются намного выше, чем обычная фоновая пыль в тонкой марсианской атмосфере. Подобное явление наблюдается исключительно во время глобальных штормов на Марсе. По мере разрушения башни она может образовать слой пыли высотой около 56 км над поверхностью.

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Несмотря на то, что глобальные пыльные бури покрывают поверхность планеты, беспилотный орбитальный аппарат NASA способен всматриваться в дымку благодаря чувствительному к теплу инструменту Mars Climate Sounder — инструмент специально разработанный для измерения уровня пыли.

Именно данные этого прибора в сочетании с изображениями с камеры на борту орбитального аппарата, называемого Mars Context Imager (MARCI), позволили ученым обнаружить эти огромные пылевые башни.

Ученые считают данное наблюдение очень важным, так как уверены, что оно может помочь объяснить, каким именно образом вода исчезла с поверхности Марса.

Напомним, ранее ученые заявили, что терраформирование Марса невозможно.