Планетолог показал симуляцию Земли без океанов

Что будет, если вся вода исчезнет?

Океаны покрывают большую часть Земли, включая ее самый длинный горный хребет и древние мосты, через которые люди пересекали другие континенты.

В недавнем ремейке видео НАСА 2008 года ученый-планетолог Джеймс О'Донохью показывает, как бы это выглядело, если бы вся эта вода стекала, раскрывая скрытые три пятых поверхности Земли.

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О'Донохью работает в Японском космическом агентстве (JAXA) и ранее работал в НАСА. Для видео он взял анимацию, созданную физиком и аниматором НАСА Хорасом Митчеллом в 2008 году, и добавил в нее несколько дополнений. Он отредактировал время и добавил трекер, чтобы показать, сколько воды стекает.

По мере того как океаны постепенно теряют воду, появляются первые части скрытой земли - континентальные шельфы - подводные края каждого континента.

"Я замедлил старт, потому что, что удивительно, на первых десятках метров мгновенно раскрывается множество подводных ландшафтов", - сказал О'Донохью в интервью Business Insider.

Континентальные шельфы включают некоторые сухопутные мосты, которые ранние люди пересекли, когда они мигрировали с континента на континент. Десятки тысяч лет назад наши предки могли ходить из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири на Аляску и из Австралии на окружающие ее острова.

"Когда произошел последний ледниковый период, много воды в океане было заперто в виде льда на полюсах планеты. Именно поэтому раньше существовали сухопутные мосты", - сказал О'Донохью. "Каждая из этих связей позволяла людям мигрировать, и когда ледниковый период закончился, вода как бы запечатала их".

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Убрав эту воду, анимация дает представление о мире наших древних предков.

На ней также показана самая длинная цепь гор на Земле, которая появляется, когда уровень моря упал с 2000 до 3000 метров. Это срединно-океанический хребет, который простирается на 37 000 миль по всему земному шару. Более 90% из них находится под водой.

Вулканические горы возникают в швах, где тектонические плиты Земли находятся в нескольких дюймах друг от друга, создавая новое дно океана, когда расплавленная порода поднимается из-под коры.

Как только ожившие океаны стекают на 6000 метров, большая часть воды исчезла. Но требуется еще около 5000 метров, чтобы опустошить самые глубокие пределы Марианской впадины.

"Мне нравится, как эта анимация показывает, что дно океана столь же изменчиво и интересно по своей геологии, как и континенты", - сказал О'Донохью.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало изменение Земли за 20 лет.