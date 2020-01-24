Ученые воссоздали голос египетской мумии

Это получилось благодаря 3D-печати.

Звук мумифицированного мужчины возрастом 3000 лет был точно воспроизведен в виде гласного звука, основанного на измерениях точных размеров его существующего голосового тракта после сканирования компьютерной томографии (КТ). Это позволило создать трехмерный печатный голосовой тракт.

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Звучание вокального тракта из прошлого было синтезировано, чтобы снова услышать его в настоящем, что позволяет людям полностью погрузиться в прошлое совершенно новыми и инновационными способами. Точные размеры голосового тракта человека создают уникальный звук. Если размеры тракта могут быть установлены с научной точки зрения, вокальные звуки могут быть синтезированы с использованием электронного источника звука гортани и трехмерного печатного речевого тракта. Поскольку восстановление точного вокального звука требует идеального сохранения мягких тканей, это невозможно для людей, чьи останки являются только скелетными. Даже там, где мягкие ткани действительно выживают, например, в мумифицированных останках, голосовой тракт может отсутствовать или искажаться. Этот процесс возможен только в том случае, если соответствующие мягкие ткани достаточно невредимы, как, например, в случае мумифицированного тела 3000-летнего египетского священника Несьямуна, чей голос "в момент смерти" был синтезирован с научной точки зрения.

Воссозданный голосовой тракт мумии nature.com

Синтезированный гласный звук, основанный на точных размерах его уникального вокального тракта, здесь сравнивается с современными гласными в качестве доказательства метода и демонстрации будущего исследовательского потенциала.

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Создав научную базу данных трехмерного печатного голосового тракта, уникального для живого человека, был создан проект "Голоса из прошлого", чтобы исследовать эту возможность для тех, кто давно умер, в тех случаях, когда их останки достаточно хорошо сохранились. Поскольку потребность в оптимальном сохранении голосового тракта является основным требованием в сочетании с практической необходимостью точной компьютерной томографии в непосредственной близости от выбранного человека, мумифицированное тело Несьямуна было весьма подходящим выбором.

Несьямун жил во время политически нестабильного правления фараона Рамзеса XI (ок. 1099–1069 гг. до н.э.) более 3000 лет назад, работая писцом и священником в государственном храме Карнака в Фивах (современный Луксор). Его голос был неотъемлемой частью его ритуальных обязанностей, которые включали как разговорные, так и вокальные элементы.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли ныне живущих родственников старейшей мумии Европы.