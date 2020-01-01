Глобальное потепление может высвободить смертельные вирусы

Во льдах Тибета спрятана угроза для всего человечества.

В 2015 году группа ученых из Соединенных Штатов и Китая отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы старейшего ледникового льда Земли.

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Ранее в этом месяце они опубликовали на сервере предварительной печати bioRxiv статью, в которой подробно описывается открытие 28 новых вирусных групп во льду, возраст которого 15 000 лет, и предупреждают, что изменение климата может освободить древние вирусы.

Команда пробурила 50 метров в леднике, чтобы получить два ледяных керна, которые затем прошли трехэтапный протокол дезактивации.

После этого исследователи использовали микробиологические методы для выявления микробов в образцах.

Эти методы позволили выявить 33 группы вирусов, включая, в частности, 28 древних вирусов, которых ученые никогда раньше не видели.

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"Это исследование устанавливает ультрачистые процедуры отбора проб микроорганизмов и вирусов для ледникового льда, которые дополняют предшествующие методы дезактивации силикона и впервые расширяют чистые процедуры на вирусы", - написала команда.

Как указала команда в своем документе, изменение климата в настоящее время угрожает как нашей способности исчерпывающе каталогизировать эти крошечные формы жизни, так и нашей способности оставаться в безопасности от опасных вирусов.

"Как минимум, [таяние льда] может привести к потере микробных и вирусных архивов, которые могут быть диагностическими и информативными для прошлых климатических режимов Земли", - пишут они. "Однако в худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду".

Напомним, ранее сообщалось, что в вечной мерзлоте нашли гигантский вирус.