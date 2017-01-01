Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астрономы недосчитались 100 звезд

Комментариев: 0
При сравнении старых снимков обнаружена пропажа звезд.
Сфера Дайсона в представлении художника
Сфера Дайсона в представлении художника
wikipedia.org

Во время исследовательского проекта сравнили новые и старые снимки звездного неба. Как оказалось, что 100 звезд исчезли с 1950-х годов. 

Читай также: Астрономы увидели рождение двойной нейтронной звезды

Ученые из Северного института теоретической физики (NORDITA) и Института астрофизики Канарских островов под руководством Беатрис Вильярроэль опубликовали странный факт на ArXiv.org и в журнале Astronomical Journal. В рамках исследования они обнаружили среди миллионов объектов отсутствие 150 тысяч зарегистрированных ранее космических объектов. Астрономы подробно изучили 24 тыс таких объектов и из них отобрали 100 самых необычных фактов пропажи.

Ученые подчеркивают, что колебания яркости звезд не редкость, но исчезновение звезд - это загадка. Вильярроэль и ее коллеги изучают, могут ли такие звезды быть неудавшимися сверхновыми, когда звезда сразу же коллапсирует в черную дыру. Но такой процесс не должен быть таким массовым. 

Читай также: Астрономы зафиксировали загадочные вспышки

Возможен еще вариант, что это переменные звезды, яркость которых сильно изменилась, и их непросто увидеть или обнаружить. Также это могут быть карликовые звезды, которые на момент съемки находились значительно ближе к Земле, но за десятилетия они могли "улететь" дальше.

Еще одна версия, что старые снимки были очень чувствительны к красному цвету. И на фото запечатлены так называемые М-звезды, которые могут увеличивать яркость. Но не стоит отметать и версию, что это просто брак фотопленки и царапины. Для этого будут проверены другие звездные каталоги.

Самой же экзотической версией является предположение, что звезды "украли" внеземные цивилизации. Инопланетяне могли использовать звезды как источник энергии в виде сферы Дайсона.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы наблюдали битву галактик.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: астрономия, звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь