Астрономы недосчитались 100 звезд

При сравнении старых снимков обнаружена пропажа звезд.

Во время исследовательского проекта сравнили новые и старые снимки звездного неба. Как оказалось, что 100 звезд исчезли с 1950-х годов.

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Ученые из Северного института теоретической физики (NORDITA) и Института астрофизики Канарских островов под руководством Беатрис Вильярроэль опубликовали странный факт на ArXiv.org и в журнале Astronomical Journal. В рамках исследования они обнаружили среди миллионов объектов отсутствие 150 тысяч зарегистрированных ранее космических объектов. Астрономы подробно изучили 24 тыс таких объектов и из них отобрали 100 самых необычных фактов пропажи.

Ученые подчеркивают, что колебания яркости звезд не редкость, но исчезновение звезд - это загадка. Вильярроэль и ее коллеги изучают, могут ли такие звезды быть неудавшимися сверхновыми, когда звезда сразу же коллапсирует в черную дыру. Но такой процесс не должен быть таким массовым.

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Возможен еще вариант, что это переменные звезды, яркость которых сильно изменилась, и их непросто увидеть или обнаружить. Также это могут быть карликовые звезды, которые на момент съемки находились значительно ближе к Земле, но за десятилетия они могли "улететь" дальше.

Еще одна версия, что старые снимки были очень чувствительны к красному цвету. И на фото запечатлены так называемые М-звезды, которые могут увеличивать яркость. Но не стоит отметать и версию, что это просто брак фотопленки и царапины. Для этого будут проверены другие звездные каталоги.

Самой же экзотической версией является предположение, что звезды "украли" внеземные цивилизации. Инопланетяне могли использовать звезды как источник энергии в виде сферы Дайсона.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы наблюдали битву галактик.