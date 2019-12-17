Интересный факт дня: Суп мог стать причиной провала лунной миссии

Миссия Аполлон-15 могла завершиться катастрофой из-за пакета томатного супа.

Миссия NASA Аполлон 15 ознаменовала четвертое возвращение космического агентства на Луну спустя всего два года после миссии Аполлона-11 в 1969 году. В ходе Аполлон-15 была совершена вторая посадка на Луну после неудачного запуска миссии Аполлон-13, которая так и не была осуществлена из-за катастрофы.

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Однако, мало кто знает, что и четвертая попытка покорить Луну могла увенчаться неудачей. Виной всему оказался пакет с томатным супом.

Астронавт Аль Уорден был одним из трех мужчин, которые летали на Луну в ходе миссии Аполлон-15 наряду с астронавтами Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином. Неожиданные подробности были рассказаны на открытом мероприятии Google Talks.

Это была реальная проблема и виной всему оказался томатный суп. Пакет с супом открылся слишком резко и это нарушило его поверхностное натяжение. Вся порция супа вышла из пакета, сформировав внушительных размеров суповой шар.



Конечно же интересно наблюдать, как жидкость сформировала идеальную сферу, которая плавает по салону корабля. Однако если бы этот шар оказался на приборной панели и его поверхностное натяжение не выдержало, то он распался бы на тысячи микроскопических шариков, которые могли вызвать замыкание абсолютно всех электрических компонентов.

К слову сказать, аналогичная проблема возникла при неудачном запуске «Аполлона-13» после того, как взрыв модуля обслуживания миссии повредил весь космический корабль. Космический корабль нуждался в электричестве, и космонавтам пришлось отключить большинство систем, чтобы сохранить энергию, в результате чего температура резко упала.

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Морозный холод заставил пары воды из дыхания астронавтов быстро покрыть каждую поверхность и за панелями приборов, угрожая замкнуть любую электронику, если бы космонавты попытались перезапустить космический корабль. Когда электрические системы были отключены, космический корабль потерял важный источник тепла. Температура упала до 38 градусов по Фаренгейту, и на всех стенах образовался конденсат. Астронавтам«Аполлон-13» удалось уцелеть, только благодаря масштабным спасательным работам наземных служб NASA

Каким же образом удалось спасти миссию «Аполлон-15»? К счастью, по словам мистера Уордена, на борту нашлось достаточно большое полотенце, которое позволило полностью обернуть «потенциального убийцу». Полотенце полностью впитало в себя суп и угроза была ликвидирована.

Напомним, ранее сообщалось, что метеориты выбивают из Луны тонны воды.