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Интересный факт дня: Можно ли на Луне наблюдать фазы Земли?

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Будет ли Земля выглядеть на Луне как Луна с Земли?
Земля с Луны
Земля с Луны
NASA

Да, разумеется. В своем движении по околосолнечной орбите Земля освещается Солнцем с разных сторон, неосвещенная же часть остается в тени.

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Собственно, то же происходит с Луной, когда мы ее наблюдаем с Земли. Распространенное заблуждение о том, что фазы Луны объясняются попаданием ночного светила в тень Земли, в корне неверно. Здесь очевидная путаница с другим астрономическим явлением — лунным затмением.

Фазы Земли на Луне и фазы Луны на Земле наблюдаются в противофазе, то есть «новоземлие» совпадает с полнолунием и наоборот. А вот чего на Луне наблюдать нельзя, так это суточного движения нашей планеты по небосклону. Поскольку цикл вращения Луны вокруг своей оси в целом совпадает с циклом вращения вокруг Земли, ночное светило всегда обращено к нам одной стороной, и с любой точки на лунной поверхности, откуда видна Земля, последняя занимает на небе фиксированное положение.

Исключение составляют пограничные области между обращенной к нам и обратной сторонами Луны. Из-за эффекта либрации Земля там периодически то скрывается за горизонтом, то восходит из-за него на небольшую высоту.

Напомним, ранее сообщалось, что Луна оказалась старше, чем считалось ранее.

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Теги: Луна, Земля, интересные факты
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