Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интересный факт дня: Алкоголизм прячется в нейронах

Комментариев: 0
Тягу к алкоголю можно победить.
Алкоголизм можно победить блокировкой нейронов
Алкоголизм можно победить блокировкой нейронов
yandex.ru

Парные миндалевидные тела расположены в глубине височных долей головного мозга и именно их чаще всего упрекают в развитии алкоголизма. Если быть более точным, упреки относятся к клеткам центрального ядра. И вот недавно, в результате нового исследования, Зои МакЭллиготт и ее коллеги из Университета Северной Каролины определили конкретную популяцию нейронов, которая отвечает за данный процесс.

Читай также: Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы

Для этого были проведены специальные исследования, в рамках которых ученые избирательно уничтожали либо подавляли активности данных клеток у мышей, в результате чего столкнулись с заметным снижением потреблением спирта. Что важно, все эти действия никак не влияли ни на тревожное поведение, ни на тягу к сладким напиткам.

”Тот факт, что эти нейроны стимулируют поиски вознаграждения, то, что уже крайне низкие дозы алкоголя активируют эти клетки и что их активация вызывает стремление выпить у животных, даже не имеющих предыдущего опыта такого поведения, — все указывает на то, что эти клетки важны в получении удовольствия, по крайней мере, на ранних этапах употребления”, — рассказала Зои МакЭллиготт.

Напомним, ранее сообщалось, что алкоголизм вылечат переписыванием воспоминаний.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: алкоголь, интересные факты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь