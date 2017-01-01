Интересный факт дня: Алкоголизм прячется в нейронах

Тягу к алкоголю можно победить.

Парные миндалевидные тела расположены в глубине височных долей головного мозга и именно их чаще всего упрекают в развитии алкоголизма. Если быть более точным, упреки относятся к клеткам центрального ядра. И вот недавно, в результате нового исследования, Зои МакЭллиготт и ее коллеги из Университета Северной Каролины определили конкретную популяцию нейронов, которая отвечает за данный процесс.

Читай также: Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы

Для этого были проведены специальные исследования, в рамках которых ученые избирательно уничтожали либо подавляли активности данных клеток у мышей, в результате чего столкнулись с заметным снижением потреблением спирта. Что важно, все эти действия никак не влияли ни на тревожное поведение, ни на тягу к сладким напиткам.

”Тот факт, что эти нейроны стимулируют поиски вознаграждения, то, что уже крайне низкие дозы алкоголя активируют эти клетки и что их активация вызывает стремление выпить у животных, даже не имеющих предыдущего опыта такого поведения, — все указывает на то, что эти клетки важны в получении удовольствия, по крайней мере, на ранних этапах употребления”, — рассказала Зои МакЭллиготт.

Напомним, ранее сообщалось, что алкоголизм вылечат переписыванием воспоминаний.