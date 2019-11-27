Алкоголизм вылечат переписыванием воспоминаний

Исследователи смогли намного снизить тягу к алкоголю.

Кетамин долгое время использовался в качестве обезболивающего, однако сегодня его все чаще рассматривают как перспективный антидепрессант. А исследователи из Университетского колледжа Лондона предлагают лечить с его помощью зависимости, включая алкоголизм. Как отмечает New Atlas, по сути, речь идет о переписывании воспоминаний.

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Основываясь на предыдущих работах по лечению алкоголизма с помощью кетамина, ученые предположили, что это вещество может менять работу системы вознаграждения в мозге.

Для этого его нужно вводить в определенный момент — когда воспоминание о награде активируется.

Чтобы проверить эту идею, команда набрала 90 добровольцев, злоупотребляющих алкоголем, но не имеющих диагноза «алкоголизм». Исследователи давали им стакан пива, демонстрировали связанные с выпивкой изображения и просили оценить ожидаемое удовольствие. Однако прежде, чем испытуемые успевали осушить свои стаканы, пиво у них отбирали. По задумке ученых, это должно было активировать воспоминания о вознаграждении и нарушить ассоциацию между ними и выпивкой.

Для усиления воздействия треть участников эксперимента в этот же момент получили дозу кетамина. Еще трети дали плацебо, а треть добровольцев принимали кетамин без предварительной активации системы вознаграждения.

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Результаты продемонстрировали, что сочетание кетамина с активацией памяти действительно снижает тягу к алкоголю.

Эффект сохранялся на протяжении всех девяти месяцев после проведения эксперимента. Интересно, что участники из группы, получавшей кетамин без предварительной активации воспоминаний, также сообщили, что стали пить меньше, однако среди них результаты были не столь впечатляющими.

Исследователи предупреждают, что данная работа представляет собой всего лишь доказательство концепции, а не строгие клинические испытания.

Некоторые коллеги критикуют дизайн эксперимента: поскольку у его участников были разные уровни употребления алкоголя, это могло сказаться на конечном результатах. Чтобы убедиться в достоверности выводов, необходимо воспроизвести исследование, а также подтвердить, что кетамин воздействует именно на систему вознаграждения. В случае успеха новый подход может стать мощным инструментом в борьбе с алкоголизмом и другими зависимостями.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли пользу в умеренном потреблении алкоголя.