Найдена самая большая черная дыра

Гигантская черная дыра находится в центре гигантской галактики.

Недавно астрономы обнаружили самую большую из всех известных на сегодняшний день черных дыр — она ​​находится в центре сверхмассивной галактики Abell 85, а ее масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. Исследователи полагают, что галактика Abell 85 образовалась в результате столкновений по меньшей мере восьми меньших галактик. Это обусловлено тем, что в космосе существуют места сверхскопления галактик, где подобные столкновения не являются редкостью. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Astrophysical Journal. С препринтом работы можно ознакомиться здесь.

Читай также: Найдена самая быстрая черная дыра

Когда две спиральные галактики — такие как наш Млечный Путь и близлежащая к нам галактика Андромеды — сталкиваются, они могут объединиться и сформировать эллиптическую галактику. В плотной среде, например в местах скопления галактик, эти эллиптические галактики могут снова сталкиваться в результате образуя еще большую эллиптическую галактику. Их центральные черные дыры также объединяются и образуют более крупные черные дыры, которые могут выбрасывать огромное количество соседних звезд к краям недавно сформированной галактики. В результате подобных столкновений и преобразований, в очень больших эллиптических галактиках обычно не так много газа для образования новых звезд, поэтому ее центр выглядит довольно пустым после того, как черная дыра отбрасывает от себя соседние звезды. Астрономы называют эти огромные эллиптические галактики «сердцевинными галактиками». Эти удивительные жители космических глубин часто встречаются в центрах скоплений галактик.

Напомним, ранее сообщалось, что черная дыра в центре Млечного пути стала ярче.