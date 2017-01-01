Черная дыра в центре Млечного пути стала ярче

Но только в инфракрасном диапазоне.

Не смотря на то, что черная дыра в центре Млечного Пути огромна, она считается достаточно тихой — Стрелец A * примерно в 4,6 миллиона раз массивнее Солнца. Обычно это объект с вялотекущими процессами. Но ученые наблюдающие за Sgr. A * с помощью телескопа Keck неожиданно для себя выявили, что в течении нескольких часов яркость черной дыры нашей Галактики превысила норму в 75 раз.

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Вспышка не видна в оптическом свете. Все это происходит в ближнем инфракрасном диапазоне, в той части инфракрасного спектра, которая ближе всего к оптическому свету. Астрономы наблюдали за сгр. A * в течение 20 лет, и хотя черная дыра имеет некоторую изменчивость, данная вспышка не похожа на то, что астрономы наблюдали раньше. Этот пик был более чем в два раза ярче, чем предыдущий пиковый уровень потока.

Результаты описаны в Astrophysical Journal Letters в документе под названием «Беспрецедентная изменчивость Sgr A * в NIR», который доступен на сайте допечатной подготовки arXiv.org. Ведущий автор — Туан До, астроном в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

Команда увидела Sgr. A * вспыхивает в 75 раз в течение двух часов 13 мая. Сначала астроном Туан До думал, что они видят звезду под названием SO-2, а не Sgr. A *. SO-2 — это одна из групп звезд, называемых S-звездами, которые находятся вокруг черной дыры. Астрономы следят за ним, когда он вращается вокруг черной дыры.

В интервью с ScienceAlert До отметил: «Черная дыра была настолько яркой, что я сначала принял ее за звезду S0-2, потому что я никогда не видел Sgr A * такой яркой. Однако за следующие несколько кадров показали, что источник был переменным и это может быть только черная дыра. Я почти сразу понял, что с ней, вероятно, что-то происходит ».

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Астрономы считают, что нечто нарушило обычно тихое соседство черной дыры, и есть по крайней мере несколько теорий. Во-первых, это не нарушение, а неточность статистических моделей, используемых для понимания черной дыры. Если это так, то модель необходимо обновить, чтобы включить эти вариации как «нормальные» для Sgr. A *.

Вторая теория заключается в том, что что-то изменилось в окрестностях черной дыры. Ранее упомянутая звезда SO-2 является главным кандидатом. Это одна из двух звезд, которые очень близко подходят к Sgr. A * на эллиптической орбите. Каждые 16 лет она сближается максимально близко. В середине 2018 года было последнее сближение, когда до черной дыры оставалось всего 17 световых часов.

Возможно, что близкий подход SO-2 нарушил поток материала, поступающего в Sgr. A *. Это породило бы переменчивость и яркую вспышку, которые астрономы видели в мае, примерно через год после сближения звезды.

Напомним, ранее сообщалось. что у черной дыры в центре нашей галактики обнаружили диск из газа.