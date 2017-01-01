Найдена самая быстрая черная дыра

Объект вращается с околосветовой скоростью.

В 2016 году первый индийский астрономический спутник AstroSat обнаружил черную дыру в бинарной звездной системе под названием 4U 1630-47, которая извергала из себя рентгеновское излучение, что астрономы посчитали довольно необычным. Позже рентгеновская обсерватория NASA Chandra подтвердила этот выброс.

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Выяснилось, что эти рентгеновские лучи были вызваны попаданием газа и пыли в черную дыру, что примерно в 10 раз превышает массу Солнца. Этот случай позволяет ученым сделать вывод, что объект вращается крайне быстро.

По данным NASA, эта черная дыра вращается достаточно близко к пределу, установленному Теорией относительности Альберта Эйнштейна, как утверждает Родриго Неммен, ведущий автор исследования. Следовательно, ее скорость почти достигает скорости света. Исследование провели ученые из нескольких учреждений во главе с Институтом фундаментальных исследований Тата в Индии, оно принято к публикации в журнале The Astrophysical Journal.

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Сейчас у ученых есть только два способа измерения черных дыр — либо с помощью их массы, либо с помощью скорости вращения. Скорость вращения может составлять от 0 до 1, эта черная дыра вращается со скоростью 0,9. Помимо обнаруженной AstroSat черной дыры, известно лишь четыре подобных объекта с такой же высокой скоростью вращения. Теория Эйнштейна также подразумевает, что если черная дыра вращается достаточно быстро, то она способна заставить пространство вращаться.

Фактически, если известные условия черных дыр окажутся верными, высокая скорость вращения, связанная с элементами газа, входящими в ее состав, и высокие температуры могут быть ключом к пониманию того, как образуются галактики.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли аномальную структуру возле черной дыры.