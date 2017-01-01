Найден способ полного излечения от ВИЧ

Ученые обнаружили, в каких именно лимфатических узлах скрытые копии вируса сохраняются в организме, уклоняясь от антиретровирусной терапии.

Пациенты с ВИЧ должны пожизненно принимать антиретровирусную терапию, которая контролирует уровень вирусной нагрузки в организме. Препараты обеспечивают человеку нормальную жизнь, однако не могут полностью уничтожить вирус в так называемых скрытых резервах — там вирус прячется от лечения и активируется сразу же, если терапию прекратить.

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Теперь международная группа ученых под руководством команды из Университета Лаваля (Канада) обнаружила, где именно ВИЧ прячется, избегая антиретровирусной терапии, пишет EurekAlert.

Вирус может скрываться в лимфатических узлах селезенки и кишечника, показали эксперименты на животных.

«Мы предполагаем, что эти лимфатические узлы являются плацдармом, где вирус готовится атаковать организм после прекращения лечения», — заявил автор исследования Джером Эстакье.

Команда провела эксперименты с макаками, которые были инфицированы вирусом иммунодефицита обезьян, схожим с ВИЧ у человека. Во время лечения два типа клеток в лимфоузлах селезенки и кишечника служили участком для репликации вируса. Эти клетки относятся к семейству CD4 Т-лимфоцитов, которые обычно атакует ВИЧ.

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Пока ученые не могут сказать, почему вирус укрывается именно в этих клетках, а также объяснить механизм всего процесса. Сейчас они изучают ткани и лимфатические узлы, где также находятся CD4 Т-лимфоциты.

Вполне вероятно, что другие не связанные с лимфатической системой органы также могут служить укрытием для вируса. Более точные результаты появится в ближайшие месяцы, заявили авторы.

Напомним, ранее мы рассмотрели 5 мифов о ВИЧ.