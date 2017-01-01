Коктейль от СПИДа и невосприимчивость к болезни: 5 мифов о ВИЧ

Что из ваших знаний о ВИЧ может быть мифом?

ПостНаука развенчивает околонаучные мифы и разъясняет широко распространенные заблуждения.

ВИЧ не всегда можно выявить на ранних стадиях

Это частично правда.

Проблем с выявлением ВИЧ-инфицированных в настоящее время практически не существует. В редких случаях и для определенных состояний ВИЧ-инфекцию действительно выявить не всегда возможно. Однако мы знаем, что стопроцентно эффективных методов диагностики не существует ни для одного заболевания. Например, диагностировать туберкулез крайне непросто. Лабораторные методы диагностики далеко не всегда позволяют сделать это однозначно. Выявить рак на ранних стадиях также достаточно затруднительно, и это не вызывает удивления. То же самое касается и ВИЧ-инфекции. На ранней стадии болезни, когда человек только инфицировался, концентрация вируса в организме еще крайне низка, и антитела у человека к вирусу еще не успели выработаться. Тогда лабораторные методы диагностики дадут отрицательный результат. Однако это очень короткий промежуток времени, который для современных методов ограничивается одной-двумя неделями. К третьей-четвертой неделе вероятность выявления ВИЧ-инфицированного человека превышает 99%. ВИЧ-инфекция является неизлечимым заболеванием, которое при отсутствии специализированной медицинской помощи приводит к смерти больного через 10–15 лет после заражения. Поэтому я бы рекомендовал сдавать тест на ВИЧ-инфекцию регулярно. Наиболее часто ВИЧ передается при половых контактах и при парентеральном употреблении наркотиков. Парентеральных наркоманов относительно немного, однако сложно представить себе человека в возрасте от 18 до 65 лет, который абсолютно не ведет половую жизнь. И не так уж редко люди пренебрегают использованием презервативов. Это уже говорит о том, что у них есть риск инфицирования. Поэтому всем взрослым людям полезно ежегодно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тогда болезнь будет выявлена своевременно, и медицинская помощь также будет начата вовремя. Это позволит ВИЧ-инфицированному человеку продолжать жить долгой, клинически здоровой жизнью.

ВИЧ-инфекцией можно заразиться воздушно-капельным путем или в быту

Это не так.

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Вы не можете заразиться инфекцией от носителя, если он чихнет, пожмет вам руку или даже поцелует вас: вирус не передается ни через слюну, ни через воду, ни через посуду. Доказательством является тот факт, что сотни тысяч человек лежат в больницах и контактируют с медицинским персоналом, при этом мы не имеем ни одного случая заражения в таких условиях. Вирус должен попасть в кровь, чтобы началась болезнь. Это единственный путь заражения. В наше время есть два способа приобрести вирус: повторно использовать грязные шприцы после зараженного человека или иметь половой контакт с ним. Скажем, даже переливание крови, которое в 1980-е годы могло представлять опасность, сейчас не является способом заражения: вся кровь тестируется на ВИЧ-инфекцию, поэтому переливание можно считать безопасным.

Невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией, скажем, от укуса комара. Ни одного такого случая не зарегистрировано. Во-первых, очень мала вероятность, что комар укусит кого-то зараженного и перенесет на вас. Вероятность, что обвалится потолок, несравненно выше. Во-вторых, даже если это так, в слюне комара есть ферменты, разрушающие вирусы.

Кроме того, невозможно заразиться через иголки, которые якобы разбрасывают в метро (что, скорее всего, тоже миф). Инфекционность вируса резко падает через несколько часов при отсутствии носителя. Если вы пролили на стол суспензию вируса, то через несколько часов или на следующий день она будет уже неинфекционна. Стратегия выживания вируса — передаваться быстро от человека к человеку. Мы занимаемся исследованием вируса и храним его в морозильнике при -80 °C, потому что при -40 °C он теряет инфекционность довольно быстро. А если, скажем, этот морозильник ломается, то все, этот вирус можно выбросить: он не будет уже никого заражать.

Скандинавы невосприимчивы к ВИЧ-инфекции из-за мутации в генах

Это частично правда.

Существует мнение, что генетическая мутация CCR5-Δ32, которая встречается преимущественно у скандинавов, делает их невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Ответ на этот вопрос лежит в области популяционной генетики. Скандинавы в целом восприимчивы к ВИЧ-инфекции не хуже остальных, но в соответствующих популяциях частота данной мутации действительно выше, то есть выше процент невосприимчивых. Это не результат селекции, поскольку ВИЧ появился в Европе совсем недавно, чтобы успеть отселектировать повышение этой частоты, а просто отражение нормальных различий в частотах аллелей (различных форм одного и того же гена) любых генов в любых популяциях — игра природы, ничего не поделать. Вопрос о том, появятся ли варианты ВИЧ, заражающие Т-клетки при отсутствии рецептора CCR5, пока не имеет ответа. Это может произойти, но достаточна ли частота данного аллеля в популяциях человека, чтобы сделать отбор таких вариантов значимым для процветания популяции вируса, или вирус обойдется всеми остальными хозяевами без особого ущерба для себя, покажет только время.

Вопросы популяционной генетики — отдельная сложная тема, включающая в себя множество понятий, таких как биостатистика, равновесие и частоты аллелей и многое другое, о чем не удастся рассказать на пальцах.

У ВИЧ-инфицированной женщины не может родиться здоровый ребенок

К счастью, это уже не так.

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Когда-то это утверждение было верным, но довольно давно. Один из защитных организмов у женщины — это плацента, которая защищает плод от материнской крови с вирусом. Действительно, раньше зараженная женщина с вероятностью 95% рождала ВИЧ-инфицированного ребенка. Но заражение происходит не в утробе матери, за исключением каких-то паталогических, очень редких случаев, а во время родов, когда ребенок наглатывается крови и разных жидкостей по родопроводящим путям. И уже довольно давно, возможно, самый большой успех в терапии ВИЧ заключается в том, что вы даете женщине за несколько недель до родов сильные противовирусные препараты. Для хронических инфекций их трудно принимать: слишком много побочных эффектов. Но они делают так, что вирус практически исчезает из крови. Ребенок рождается здоровым. При современных методах при родах вероятность заражения меньше 1%.

Существует коктейль от СПИДа

Это частично правда.

Мнение о том, что существует некий «коктейль» из лекарственных препаратов, который подбирается пациенту для лечения СПИДа, отчасти ошибочно. Терапия СПИДа — длительный и сложный процесс, поэтому пациенты принимают лекарства комплексно. Такой комплекс часто называют коктейлем, но это не панацея, и в каждом случае требуется индивидуальный подбор препаратов. Иными словами, это случай вульгаризации названия для непростого процесса лечения.

Напомним, ранее сообщалось, что создана самая действенная вакцина против ВИЧ.

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