Тайна людей с половиной мозга раскрыта

Даже с одним полушарием такие люди ведут нормальный образ жизни.

Даже с половиной мозга можно нормально жить sciencealert.com

Нейробиологи Калифорнийского технологического института выяснили, каким образом людям, прошедшим процедуру гемисферэктомии (удаление одного из полушарий), удается вести нормальный образ жизни. О результатах научной работы сообщает издание Science Alert.

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В исследовании приняли участие шесть пациентов, которым удалили полушарие для лечения особо тяжелой формы эпилепсии, устойчивой к лекарствам. Результаты МРТ-сканирования сравнили со снимками мозга шести здоровых людей, а также с базой данных, где содержится информация о 1482 снимках мозгов, отсканированных для Brain Genomics Superstructure Project. Оказалось, что активность оставшегося полушария мозга сильно напоминает активность всего мозга.

У всех шести пациентов также обнаружилась одинаково высокая связность между нейронными сетями полушария, которые отвечают за внимание, сенсорную и лимбическую (эмоции и память) активность и обычно расположены в обоих полушариях. Увеличение количества связей между различными системами компенсирует потерю полушария и поддерживает когнитивные функции.

Напомним, ранее сообщалось, что В мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом.