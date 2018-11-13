В мозге человека нашли неизвестный ранее микробиом

Ранее считалось, что на нас влиял микробиом кишечника.

Считается, что микробы в кишечнике человека отвечают за многие вещи, влияющие на здоровье, включая гены и даже эмоции. Исследование показало, что это процветающее бактериальное царство может быть связано с отдельным «микробиомом человеческого мозга».

Читай также: Мы — потомки космических микробов: ученые поняли, откуда взялась жизнь

Такой — пока что предварительный — вывод был представлен на стендовой сессии ежегодной встречи Neuroscience 2018 исследователями из Университета Алабамы в Бирмингеме во главе с нейроанатомом Розалиндой Робертс (Rosalinda Roberts).

Значимость потенциальной находки заключается в том, что до сих пор не известно, как микробиом кишечника может влиять на функцию и поведение мозга, а потому новое предположение о том, что человеческий мозг имеет собственную популяцию микробиомов, могло бы предложить принципиально иной взгляд на эту проблему.

Ученые изучили образцы мозга, взятые у 34 умерших людей — около половины из них страдали от шизофрении, а другая половина считалась здоровой. Все случаи показали содержание бактерий в различных количествах. Они имели форму стержня и содержали капсулу, нуклеоид, рибосомы и вакуоли. Плотность бактерий варьируется в зависимости от того, в какой области мозга они обнаружены: больше всего их было в черной субстанции, гиппокампе и префронтальной коре.

Исследователи не могут ответить, как бактерии попали туда, но Робертс предполагает, что их могли транспортировать кровеносные сосуды. В то же время они признают, что микробы могли попасть туда в результате хирургического вмешательства во время посмертных операций, однако то, как они распространялись по всей ткани, не исключает и других вариантов.

Читай также: Ученые в США расшифровали геном 200 видов микробов

Последующие эксперименты показали, что это бактериальное явление не ограничивается человеческим мозгом: исследования с мышами также выявили признаки микробиома мозга у здоровых мышей.

Ученые утверждают, что будущие исследования могут объяснить существование этого микробиома мозга и то, как он влияет на его клетки. Это открытие может сдвинуть научную парадигму так же сильно, как и открытие микробиома кишечника. Кроме того, это будет важным шагом вперед в области нейронауки, предоставляя фундамент для других работ.

Напомним, ранее ученые у людей обнаружили вторую иммунную систему.