Человека впервые погрузили в анабиоз

Это было сделано для проведения операции.

Способ помощи людям, получившим серьёзные огнестрельные или ножевые ранения с остановкой сердца и массивной кровопотерей, разрабатывают специалисты Медицинского факультета Университета Мэриленда в США. Учёные экспериментируют с погружением человека в анабиоз и уже смогли провести как минимум один успешный опыт, сообщает New Scientist.

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Для того, чтобы эффективно провести манипуляции с экстренной медицинской помощью и реанимацией пострадавших, специалисты предложили охлаждать организм человека дo 10−15 градусов Цельсия путём полной замены всей циркулирующей крови холодным физраствором. Погружение в анабиоз позволяет хирургам работать над устранением травм на протяжении 2 часов, после чего пациента возвращают к нормальной температуре около 37 градусов Цельсия и реанимируют.

Контролируемая остановка сердца и кровообращения даёт возможность медикам получить больше времени на лечение — если проводить аналогичную операцию без анабиоза, то в распоряжении хирургов есть всего несколько минут и вероятность выживания пациента не превышает 5%.

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Эксперимент продлится до конца 2020 года. В рамках работы учёные намерены оценить эффективность медицинской помощи, оказанной 20 пациентам в примерно равном по тяжести состоянии — 10 человек будут спасать традиционными методами, а 10 человек погрузят в анабиоз. Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США было дано разрешение на проведение опытом без получения согласия от пациентов в связи с тем, что тот характер травм, которые планируется ликвидировать с помощью анабиоза, является фатальным и не имеет на сегодняшний день альтернативных методик лечения.

Напомним, под анабиозом подразумевается временное состояние, в котором в организме под воздействием внешних или внутренних факторов замедляются или прекращаются жизненные процессы. Анабиоз, по оценкам учёных, способен помочь перенести острые состояния, вызванные экстремальными условиями или травмой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании робот провел две операции по пересадке почек.