На Марсе разглядели непонятные узоры

Невероятные изображения с поверхности Красной планеты, которые на днях были представлены на официальном сайте NASA, позволяют увидеть несколько нетипичные структуры, которые вызвали обсуждение в социальных сетях. Даже если это замерзшие дюны, ударные кратеры и долины, то они разительно отличаются о того, что можно увидеть на Земле.

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Фотографии NASA проливают свет на геологические процессы, которые формировали поверхность Марса в течение миллионов лет. Считается, что Марс когда-то напоминал молодую Землю, а сегодня Марс представляет собой бесплодную местность из песка, камней и замерзших ледяных отложений. На серии фотографий, полученных с помощью разведывательного зонда MRO, видно как эти структуры образуют замысловатые и явно нестандартные для Земли узоры на поверхности планеты.

Зонд MRO оснащен камерой HiRISE — самой мощной камерой, когда-либо отправленной на орбиту другой планеты. На сегодняшний день MRO провел 13 лет и восемь месяцев на орбите Марса, передав более 368 терабит или 46 000 гигабайт данных. Так на одной из своих фотографий космический корабль сфотографировал «Игровое поле Марса» в северном полушарии планеты.

Узоры на Марсе NASA.gov

Однако в непосредственной близости от «неземной сцены» открывается большая коллекция покрытых льдом дюн. Вот что по этому поводу отметил Кен Херкенхофф из Университета Аризоны:

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«В северном полушарии Марса весна, а полярный регион все еще покрыт сезонными морозами углекислого газа — сухим льдом. Это изображение показывает область около нормального моря под названием «эрг»- она окружает слоистые отложения, богатые водяным льдом. Многие неровности представляют собой песчаные дюны шириной менее 100 м, которые в основном покрыты сезонными льдами, которые выглядят искусственно, но являются естественным следствием ветра в регионе».

На другом снимке HiRISE MRO снял красивый кратер, заполненный отложениями ледяной воды, смешанной с марсианской пылью. Эти ледяные залежи воды могут иметь толщину в десятки метров и достаточно часто встречаются вокруг средних широт Красной планеты. Чем больше пыли покрывает ледяные отложения, тем больше вероятность того, что они выживут в суровых условиях планеты.

Считается, что эти мантийные отложения были мобилизованы из полярных шапок и повторно депонированы из атмосферы миллионы лет назад в периоды, когда осевой наклон Марса был выше, чем сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер случайно открыл берег моря на Марсе.