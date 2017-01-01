Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Марсе разглядели непонятные узоры

Комментариев: 0
Узоры на Марсе
Узоры на Марсе
NASA.gov

Невероятные изображения с поверхности Красной планеты, которые на днях были представлены на официальном сайте NASA, позволяют увидеть несколько нетипичные структуры, которые вызвали обсуждение в социальных сетях. Даже если это замерзшие дюны, ударные кратеры и долины, то они разительно отличаются о того, что можно увидеть на Земле.

Читай также: Чудеса природы: необычные узоры на песке

Фотографии NASA проливают свет на геологические процессы, которые формировали поверхность Марса в течение миллионов лет. Считается, что Марс когда-то напоминал молодую Землю, а сегодня Марс представляет собой бесплодную местность из песка, камней и замерзших ледяных отложений. На серии фотографий, полученных с помощью разведывательного зонда MRO, видно как эти структуры образуют замысловатые и явно нестандартные для Земли узоры на поверхности планеты.

Зонд MRO оснащен камерой HiRISE — самой мощной камерой, когда-либо отправленной на орбиту другой планеты. На сегодняшний день MRO провел 13 лет и восемь месяцев на орбите Марса, передав более 368 терабит или 46 000 гигабайт данных. Так на одной из своих фотографий космический корабль сфотографировал «Игровое поле Марса» в северном полушарии планеты.

Узоры на Марсе
Узоры на Марсе
NASA.gov

Однако в непосредственной близости от «неземной сцены» открывается большая коллекция покрытых льдом дюн. Вот что по этому поводу отметил Кен Херкенхофф из Университета Аризоны:

Смотри также: Он смотрит на нас: На Марсе разглядели глаза (ФОТО)

«В северном полушарии Марса весна, а полярный регион все еще покрыт сезонными морозами углекислого газа — сухим льдом. Это изображение показывает область около нормального моря под названием «эрг»- она окружает слоистые отложения, богатые водяным льдом. Многие неровности представляют собой песчаные дюны шириной менее 100 м, которые в основном покрыты сезонными льдами, которые выглядят искусственно, но являются естественным следствием ветра в регионе».

На другом снимке HiRISE MRO снял красивый кратер, заполненный отложениями ледяной воды, смешанной с марсианской пылью. Эти ледяные залежи воды могут иметь толщину в десятки метров и достаточно часто встречаются вокруг средних широт Красной планеты. Чем больше пыли покрывает ледяные отложения, тем больше вероятность того, что они выживут в суровых условиях планеты.

Считается, что эти мантийные отложения были мобилизованы из полярных шапок и повторно депонированы из атмосферы миллионы лет назад в периоды, когда осевой наклон Марса был выше, чем сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что ровер случайно открыл берег моря на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Марс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь