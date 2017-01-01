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Виноваты бактерии: Ученые нашли причину возникновения рака

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Бактериальные инфекции влияют на клетки организма.
Бактерии могут вызывать рак
Бактерии могут вызывать рак
National Institutes of Health

Ученые из Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) выяснили, что бактериальные инфекции могут вызывать рак. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи считают, что одним из факторов развития злокачественных опухолей является взаимодействие между бактериями и гликопротеином MUC1, который выделяют клетки слизистых оболочек. В результате могут развиваться такие типы онкологических заболеваний, как рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы.

Известно, что около 20 процентов всех злокачественных новообразований связаны с какой-либо вирусной или бактериальной инфекцией, при этом основной причиной является хроническое воспаление. Белковые соединения муцины, к которым относится MUC1, защищают внутреннюю поверхность пищеварительного тракта.

Бактерии прикрепляются к специфическому домену MUC1, который отделяется от молекулы и попадает в слизистый слой, где происходит удаление микробов. Однако в некоторых случаях соединение может запустить патогенные сигналы внутрь клетки, которые, в свою очередь, активируют онкогены.

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрировано лекарство против всех видов рака.

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Теги: рак, бактерии
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