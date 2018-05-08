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Ученые выяснили причину глобального похолодания

Комментариев: 4
Земля превратилась в лед из-за слишком движения литосферных плит.
Возникновение плит повлияло на климат
Возникновение плит повлияло на климат

Ученые Техасского университета в Далласе определили геологические условия, при которых на Земле 700 миллионов лет назад произошло глобальное похолодание, в результате которого планета полностью покрылась льдом. По мнению исследователей, изменения климата связаны с возникновением и перемещением литосферных плит. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.

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Гипотеза Земли-снежка объясняет, почему во время криогенийского периода в тропических широтах происходило отложение ледниковых осадков. Согласно предположению, тогда на экваторе было так же холодно как и на полюсах планеты. Ледниковый период длился миллионы лет, пока в атмосфере не накопилось достаточное количество парниковых газов, выброшенных вулканами. Материки в экваториальных областях освободились от льда, в результате чего начались процессы химического выветривания и обогащение вод океана минеральными веществами, необходимыми для роста бактерий. В дальнейшем развились многоклеточные формы жизни, способствующие глобальному потеплению.

Исследователи предполагают, что Земля полностью обледенела из-за появления литосферных плит. Считается, что сначала земная кора была сплошной, а ее разделение на отдельные крупные фрагменты произошло позднее. По мнению геологов, литосфера раскололась 600-800 миллионов лет назад, что запустило на поверхности планеты процессы, включая извержение вулканов и смещение материков, которые, в конечном итоге, привели к появлению «Земли-снежка».

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Теги: Земля, глобальное похолодание, ледниковый период
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.05.2018, 14:09
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гость
Люд(о)а_Едка
Вы женского пола? А то весна, хочется любви..., ну короче покувыркаемся, если Вам от 18 до 55 лет?
гость  (аноним)  08.05.2018, 14:05
Оценка:  0
гость
пока в основном тепловые аномалии. А остальные фейки придумывают разные сообщества лля сбора пожертвований на их деятельность!
=Люд(о)а_Едка  (аноним)  08.05.2018, 13:54
Оценка:  0
=Люд(о)а_Едка
Земля превратилась в лед из-за слишком движения литосферных плит. Эллочка, ты писала?
гость  (аноним)  08.05.2018, 13:44
Оценка:  0
гость
Еще месяц назад, эти же самые ученые объясняли нам причину глобального потепления! Мать вашу
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