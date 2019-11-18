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Создан препарат против быстрого старения

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Лекарство против прогерии продлит жизнь.
Больные прогерией получили шанс на выздоровление
Больные прогерией получили шанс на выздоровление
childrenshospital.org

Международная группа ученых из Швеции и Италии разработала потенциальное средство против прогерии — наследственного смертельного заболевания, при котором происходит быстрое преждевременное старение. При этом терапия может применяться и для продления молодости здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В ходе исследования специалисты использовали образцы клеток, выделенных у детей с прогерией. Выяснилось, что заболевание возникает из-за нарушения функций теломер, которые находятся на концах хромосом и защищают ДНК от повреждения при копировании. Кроме того, накапливается теломерная некодирующая РНК, которая участвует в патологическом процессе.

Ученые синтезировали антисмысловые олигонуклеотиды — короткие цепочки из нуклеотидов, которые прикрепляются к молекулам РНК и подавляют их активность. Ингибирование теломерных некодирующих молекул РНК позволило клеткам нормально делиться. У мышей, которые страдали от аналога прогерии, антисмысловая терапия позволила увеличить как максимальную продолжительность жизни (до 44 процентов), так и среднюю (до 24 процентов).

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Такие результаты, по мнению исследователей, являются многообещающими, и в будущем подобный подход улучшит состояние пациентов и продлит им жизнь.

Прогерия — редкое наследственное заболевание, которое возникает из-за мутации в гене, кодирующем белок Lamin A. Белок участвует в формировании ядерной оболочки и упаковке ДНК внутри клеточного ядра. Дефект в гене приводит к накоплению повреждений в геноме и нарушению деления (репликации) клетки. В результате у пациентов наблюдаются признаки преждевременного старения, а смерть наступает в среднем в 13 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 

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Теги: лекарство, старение
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    18.11.2019, 14:34
Оценка:  0
Антибес
Именно так выглядят все бандерлоги после ректального вылупления.К сожалению,потом они внешне становятся похожими на нормальных людей.
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