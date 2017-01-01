Создано самое эффективное лекарство от рака

Лекарство блокирует рост опухоли.

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста. Соединение JHU083 также изменяет микроокружение злокачественных новообразований, делая их более уязвимыми для иммунной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Активная форма препарата, которая имитирует действие антагониста глутамина DON, накапливается в тканях опухоли. Известно, что глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований. JHU083 протестировали на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Считалось, что соединение может повлиять на микроокружение опухоли, состоящее из клеток, кровеносных сосудов и являющееся враждебным по отношению к иммунным клеткам из-за высокой кислотности, недостатка кислорода и питательных веществ.

JHU083 приводил к уменьшению роста опухолей, а также улучшению выживаемости. У некоторых мышей наблюдалась длительная ремиссия, вызванная активацией иммунного ответа. Когда животным повторно вводились опухолевые клетки, возникало отторжение, свидетельствующее о формировании мощной иммунной памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что было зарегистрировано лекарство против всех видов рака.