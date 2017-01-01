Биологи создали вирус, атакующий раковые клетки

Вирус атакует не только разные виды раковых клеток, но и опасных соседок.

Клетки карциномы, одного из наиболее распространенного, мощного и смертельного вида раковых клеток, отличаются от других видов тем, что они заставляют работать на их благо расположенные рядом здоровые клетки. Эти соседние клетки, называемые раковыми фибробластами, ограждают раковые клетки, делая их невидимыми для иммунной системы организма, что позволяет злокачественным клеткам делать их зловещую работу более эффективно. И недавно ученые закончили разработку специального вируса, который предназначен для проведения атак нацеленных, как на злокачественные клетки, так и на клетки их ближайшего окружения. Отметим, что этот вирус является не первым вирусом, разработанным для борьбы с раком, но он является первым, который имеет подобное "двойное назначение".

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Базой для создания нового вируса стал вирус, разработанный раньше и уже прошедший через этап клинических испытаний. Первый вирус, получивший название enadenotucirev, был создан для проведения атак исключительно на злокачественные клетки и его действия никак не затрагивали обычные здоровые клетки. Использование этого вируса, ориентированного именно на борьбу с карциномой, должно было стимулировать иммунную систему организма, что увеличивает эффективность лечения в целом.



Ученые из Оксфордского университета решили расширить потенциал вируса enadenotucirev, сделав некоторые изменения в коде вируса, дающие ему дополнительные возможности. Эти изменения содержат генетические инструкции, заставляющие атакуемую вирусом раковую клетку вырабатывать специальный тип белка.



Более того, этот вырабатываемый клетками белок концентрируется в местах, где раковая клетка связывается со здоровыми клетками-помощниками, фибробластами, что, в свою очередь, привлекает к этим местам клетки иммунной системы, которые начинают атаковать не только саму раковую клетку, но и ее "пособническое" окружение.

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Ученые отмечают, что все это является первым случаем в истории медицины, когда им удалось обратить внимание иммунной системы не только на раковые клетки, но и связанные с ними фибробласты. Естественно, что пока данная технология была проверена лишь в лабораторных условиях на подопытных грызунах и на образцах взятых у людей раковых тканей. И для поиска значений множества неизвестных, которые, так или иначе, возникнут при попытках использования модернизированного вируса в человеческом теле, ученым может потребоваться достаточно продолжительное время. Единственное, что вселяет уверенность в успехе - это то, что оригинальный вирус enadenotucirev уже прошел клинические испытания, а, значит, и его измененная версия не должна принести никаких неожиданностей.

Напомним, ранее сообщалось, что против раковых метастазов создали эффективное лекарство.