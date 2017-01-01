В зоопарке покажут странное существо с 720 полами

А еще одноклеточное может само себя лечить.

В Венсенском зоопарке в Париже появился новый обитатель. Это странное одноклеточное существо с 720 полами, способностью излечивать себя и решать простые задачи.

Латинское название существа — Physarum polycephalum («многоголовая слизь»), но в зоопарке его называют просто «Каплей» в честь инопланетных существ из фильма ужасов 1958 года. По сути, Physarum polycephalum — разновидность слизистой плесени. Похоже оно на грибок, а вот повадки у него как у животного.

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«Капля» имеет ярко-жёлтый цвет, способна ползать со скоростью до четырёх сантиметров в час. Поскольку организм одноклеточный, мозга у него нет, но решать какие-то задачи он может. Если разрезать Physarum polycephalum пополам, то слизистая плесень срастётся заново.

Сообщается, что у организма 720 полов. Однако, как именно они были подсчитаны, журналисты не пишут.

Сначала учёные выращивали «Каплю» в чашках Петри и кормили её овсянкой. Как только организм вырос, его пересадили на кору дерева. С 19 октября посетители зоопарка смогут полюбоваться слизью, которая обитает в специальном террариуме.

В природе существо встречается на лесных почвах Европы. Основные её враги — свет и засуха, но в целом Physarum polycephalum практически бессмертна.

Напомним, ранее сообщалось, что в пещере Перу обнаружили руку загадочного существа с тремя пальцами.