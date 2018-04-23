Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Возле берегов США обнаружили странное существо

Комментариев: 1
Биологи не могут понять, что это за вид.
Существо засняли в Мексиканском заливе
Существо засняли в Мексиканском заливе

Специалисты с исследовательского судна Okeanos Explorer (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA)) обнаружили это странное существо на глубине около 850 в Мексиканском заливе. Оно плыло в очень необычной позе — его щупальца были загнуты так, словно существо заняло оборонительную позицию, и настолько сильно, что кажется, будто это вовсе и не кальмар.

Читай также: Ученые из NASA обнаружили странные формы жизни

"Моя первая реакция была следующей: что это, черт возьми, такое?", - сказал морской биолог Марк Векчен (Mike Vecchione) изданию National Geographic. "Существо вообще не было похоже на кальмара, пока мы не начали приближаться и оно не стало вращаться", - отметил исследователь.

Своей манерой плавания существо чем-то напоминает наутилуса, а окрасом — адского вампира (Vampyroteuthis infernalis), глубоководного головоногого моллюска-детритофага из семейства Vampyroteuthidae. Исследователи, кроме того, полагают, что необычное животное может оказаться загадочным кальмаром вида Discoteuthis discus, описанным лишь по некоторым мертвым особям.

Читай также: В пещере Перу обнаружили руку загадочного существа с тремя пальцами

Впрочем, исследователи пока не выловили странного кальмара, а только засняли его на видео. Им также неизвестно, чем питается это существо, каким образом добывает еду, для чего принимает такую странную позу (возможно, ради камуфляжа или же ввиду болезни). В дальнейшем специалисты планируют получить больше информации о таинственном животном и понять, является ли оно представителем уже знакомого вида или же чем-то совершенно новым для науки.

Возле берегов США обнаружили странное существо
0:00 / 01:38

Поделись:
Теги: видео, США, существо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Арсений_Авакян    23.04.2018, 17:54
Оценка:  -1
Арсений_Авакян
Это пьяный российский дайвер заблудился.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь