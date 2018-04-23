Возле берегов США обнаружили странное существо

Биологи не могут понять, что это за вид.

Специалисты с исследовательского судна Okeanos Explorer (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA)) обнаружили это странное существо на глубине около 850 в Мексиканском заливе. Оно плыло в очень необычной позе — его щупальца были загнуты так, словно существо заняло оборонительную позицию, и настолько сильно, что кажется, будто это вовсе и не кальмар.

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"Моя первая реакция была следующей: что это, черт возьми, такое?", - сказал морской биолог Марк Векчен (Mike Vecchione) изданию National Geographic. "Существо вообще не было похоже на кальмара, пока мы не начали приближаться и оно не стало вращаться", - отметил исследователь.

Своей манерой плавания существо чем-то напоминает наутилуса, а окрасом — адского вампира (Vampyroteuthis infernalis), глубоководного головоногого моллюска-детритофага из семейства Vampyroteuthidae. Исследователи, кроме того, полагают, что необычное животное может оказаться загадочным кальмаром вида Discoteuthis discus, описанным лишь по некоторым мертвым особям.

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Впрочем, исследователи пока не выловили странного кальмара, а только засняли его на видео. Им также неизвестно, чем питается это существо, каким образом добывает еду, для чего принимает такую странную позу (возможно, ради камуфляжа или же ввиду болезни). В дальнейшем специалисты планируют получить больше информации о таинственном животном и понять, является ли оно представителем уже знакомого вида или же чем-то совершенно новым для науки.