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Нобелевский лауреат заявил о невозможности победить рак

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Рак победить нельзя, но можно уничтожать новообразования.
Томас Линдал
Томас Линдал
vesti.ru

Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал раскритиковал утверждения, что основными причинами мутаций и связанных с ними раковых опухолей являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогенная пища. 

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Ученый пояснил, что ультрафиолет не способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь один процент опухолей связан с ионизирующим излучением. Выдающийся биохимик считает, что возникновение онкологических заболеваний связано с повреждениями участков ДНК вследствие разложения воды и появления агрессивных форм кислорода в клетках.

Именно поэтому, уверен Линдал, рак нельзя победить, можно лишь создать вещества, способные более эффективно уничтожать новообразования.

Линдал в 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии с Азизом Санджаром и Полом Модричем с формулировкой «за исследование механизмов восстановления ДНК». Он также известен тем, что подписал письмо с призывом прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами.

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Ранее ученые Университета Ливерпуля в Великобритании выяснили, что процессы старения человека могут препятствовать развитию рака. Исследователи проанализировали ткани человека, чтобы найти связь между генами, которые активны при раке, и генами, которые связаны со старением. Обычно считается, что с возрастом увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Однако оказалось, что в «состарившихся» клетках снижается активность той ДНК, что способствует раку. Эти гены участвуют в регуляции клеточного цикла и иммунной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что победивший игроков в покер ИИ займется борьбой с раком.

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Теги: рак, нобелевский лауреат
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Via_dolorosa    15.10.2019, 09:55
Оценка:  0
Via_dolorosa
Рак был в все времена даже при неолите когда была идеальная экология.
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