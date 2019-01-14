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Нобелевского лауреата лишили всех званий из-за расизма

Комментариев: 4
Высказывания Уотсона посчитали слишком расистскими.
Уотсона лишили всех званий
Уотсона лишили всех званий
BBC.com

Биолога и лауреата Нобелевской премии по медицине Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий, которые он заслужил в возглавляемой ранее им лаборатории Cold Spring Harbor. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

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Причиной такого решения стали неоднократные расистские высказывания 90-летнего ученого об интеллектуальной неполноценности людей негроидной расы, подкрепленные выходом нового документального фильма American Masters: Decoding Watson. "Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так", - заявлял он в интервью The Times в 2007 году, после чего лишился руководящей должности.

Авторы заявления отметили, что взгляды Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и не отражают позицию лаборатории. С настоящего момента биолог лишился званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.

"Его заявления (...) полностью несовместимы с нашей миссией, ценностями и политикой и требуют немедленного разрыва любых отношений", - написали сотрудники Cold Spring Harbor.

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В 2014 году Уотсон продал на аукционе Нобелевскую медаль, чтобы пожертвовать вырученные на аукционе деньги на поддержку научных институтов и университетов. Отмечалось, что его заработки и репутация серьезно пострадали из-за расистских заявлений.

Уотсон родился в 1928 году в Чикаго, штат Иллинойс. В 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Х. Ф. Уилкинсом получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за расшифровку структуры ДНК. Биолог известен также как сторонник генной инженерии в отношении человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы человечеству.

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Теги: нобелевская премия
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Комментариев (4)
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Аделька    14.01.2019, 18:17
Оценка:  0
Аделька
И при чём тут научные достижения до житейского личного мнения.Даже амеры лекарства для чёрных и средиземноморской рас делают чуть другими,по их генетике.
гость  (аноним)  14.01.2019, 18:03
Оценка:  +1
гость
А что он сказал не так по-поводу ниггеров? Кстати, то же самое можно сказать и про кацапов!
tinkerrr    14.01.2019, 18:01
Оценка:  +1
tinkerrr
Думаю, что прав все таки этот ученый, просто то что он говорит неполиткорретно. Ну и разве интеллект, как его понимают на Западе, единственный способ оценки человека? Еще играет роль эмпатия, интуиция, и просто человечность.
гость  (аноним)  14.01.2019, 17:57
Оценка:  +1
гость
А что не так сказал?
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