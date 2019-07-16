Победивший игроков в покер ИИ займется борьбой с раком

Искусственный интеллект теперь будет .

Алгоритм Pluribus, созданный на основе теории игр, может не только выигрывать в техасский холдем. Разработанные на его основе технологии «биоуправления» заставят иммунную систему пациентов лучше бороться с раком, аутоиммунными заболеваниями или инфекциями. А военные уже используют его для создания более эффективных систем управления ресурсами и киберзащиты.

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Математическая модель, которая легла в основу алгоритма Pluribus, была создана специалистами из Научно-исследовательской лаборатории армии США на основе теории игр. Она подходит для решения множества практических задач как для мирного, так и для военного времени, в которых задействованы несколько действующих сторон — как в кибербезопасности, обороне или игре в покер, пишет Science Daily.

До сих пор прогресс сверхчеловеческого ИИ в стратегическом планировании был ограничен состязанием двух сторон, объяснил профессор Томас Сандхольм, разрабатывавший Pluribus вместе с Ноамом Брауном. «Способность победить еще пять игроков в такой сложной игре открывает новые возможности для использования ИИ в решении множества реальных проблем», — сказал он.

Возможности нового алгоритма просчитывать стратегию на несколько шагов вперед и при этом оставаться непредсказуемым позволяют разработать на его основе технологии «биоуправления», когда исследователи вычисляют оптимальный план лечения, который заставляет иммунную систему пациента лучше бороться с раком, аутоиммунными заболеваниями или инфекциями.

Примером успешного использования теории игр на практике может стать разработанная военными инженерами система управления ресурсами, которая уже применяется Администрацией транспортной безопасности, Береговой охраной США и метрополитеном Лос-Анджелеса. Она позволяет распределять ресурсы наиболее эффективным и экономичным образом и снижать вероятность сбоев из-за атак злоумышленников.

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Кроме того, исследования военных в области алгоритмической теории игр применяются для защиты слонов от браконьеров в Уганде и тигров — в Юго-Восточной Азии, а также помогают бороться с проблемой бездомности и проводить кампании по профилактике ВИЧ в Лос-Анджелесе.

«Исследования доктора Сандхольма и его коллег в недалеком будущем найдут множество применений для решения социальных проблем наиболее эффективным образом, — заявил глава подразделения Управления военных исследований доктор Пуруш Айер. — Труд доктора Сандхольма — большой прогресс в теории игр; вариантов практического использования масса».

Напомним, ранее сообщалось, что в Google создали интерактивный микроскоп для поиска рака.