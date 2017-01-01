Поиски планеты X помогли найти 20 новых спутников Сатурна

Теперь Сатурн обладает самым большим количеством спутников среди планет Солнечной системы.

Астрономы открыли 20 новых спутников Сатурна, благодаря чему этот газовый гигант стал рекордсменом в Солнечной системе по количеству известных спутников (ранее это был Юпитер). Имена для новых объектов может предложить любой желающий, сами спутники должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии, сообщается на сайте Института Карнеги.

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До недавнего времени Юпитер был рекордсменом по количеству известных спутников в Солнечной системе — у него открыто 79 спутников. Второе место занимал Сатурн c 62 спутниками, далее шли ледяные гиганты Уран (27), Нептун (14) и карликовая планета Плутон (5). Чуть больше десяти тел Солнечной Системы обладают двумя спутниками, а одним — более сотни объектов.

7 октября 2019 года группа астрономов во главе со Скоттом Шеппардом (Scott S. Sheppard) сообщила об обнаружении 20 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна, что увеличивает их общее число до 82, тем самым делая Сатурн рекордсменом по количеству спутников. Наблюдения проводились при помощи наземного 8-метрового телескопа «Субару». Диаметр каждого из новооткрытых спутников не превышает пяти километров, семнадцать из них имеют ретроградный характер движения по орбите (направление движения не совпадает с направлением вращения Сатурна), а еще трое движутся в проградном направлении.

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Период обращения спутников вокруг газового гиганта составляет от двух до более трех лет, а один из ретроградных спутников был признан самым дальним из известных спутников Сатурна. Два новых спутника вписываются в группу внешних спутников, с наклонениями около 46 градусов, называемых Инуитской группой. Предполагается, что эти тела могут быть фрагментами разрушившегося в прошлом крупного спутника Сатурна. Такое же происхождение могут иметь новооткрытые ретроградные спутники из Норвежской группы. Еще один спутник имеет наклон орбиты около 36 градусов и напоминает группу внутренних спутников Сатурна, называемую Галльской.

После объявления об открытии Институт Карнеги запустил конкурс на лучшие имена для новооткрытых спутников, в которых может принять участие любой желающий. Конкурс продлится до 6 декабря 2019 года, его правила опубликованы в открытом доступе. Спутники должны быть названы в честь гигантов из скандинавской, галльской или инуитской мифологии, в зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Напомним, ранее сообщалось, что поиски планеты X позволили найти престарелую звезду.