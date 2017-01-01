На спутнике Сатурна обнаружили странные полосы

Ровные полосы тянутся вдоль экватора.

Астрономы сообщили, что им удалось выявить на ней неожиданные изображения.

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Как оказалось, спутник Сатурна весь покрыт загадочными «петроглифами». Такое название у наскальных рисунков, оставленных после себя древними людьми.

На Дионе они напоминают полосы, тянущиеся вдоль экватора. Их длина достигает 100 километров при ширине до 5 километров.

Астрономы сообщили, что «петроглифами» испещрена на только Диана, но и два других спутника Сатурна. Сейчас ученым удалось обнаружить их значительные скопления не только в широтах, относящихся к экваториальным, но и в средних. При этом отмечается, что они сходятся в своеобразные группы.

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Их происхождение до настоящего времени не вполне понятно. Первоначальной версией было, что это результат того, как проявила себя на спутниках Сатурна тектоническая или вулканическая активность. Однако, в настоящее время астрономы изменили своё мнение. Сейчас они предполагают, что это следы внешнего воздействия. Не исключено, что их могли нанести крупные частицы, падающие из колец Сатурна, или с других крупных космических странников.

Однако, это не отвечает на вопрос, почему «петроглифы» не хаотичны в своем расположении. Не исключено, что Диона до сих пор располагает внутри себя подледным океаном, где могут существовать формы жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что на спутнике Сатурна разглядели пылевую бурю.