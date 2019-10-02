Марс хотят заразить жизнью

Начать предлагают с микроорганизмов.

В статье, опубликованной в журнале FEMS Microbiology Ecology, утверждается, что «первичными колонистами» Красной планеты должны быть «микроорганизмы» — бактерии, вирусы и грибки, которые поддерживают многие жизненные процессы здесь, на Земле.

Читай также: Плесень оказалась почти неуязвима для радиации

Хосе Лопес, профессор Ново-Юго-Восточного университета и один из авторов статьи, предлагает подход к планетарной колонизации, который начинается с плана по изучению микробов, которые могли бы поддерживать жизнь во внеземных средах.

«Жизнь, как мы знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов», — сказал он в пресс-релизе. «Чтобы выжить на бесплодных, стерильных планетах, нам придется брать с собой полезные микробы».

Давайте поясним: идея, представленная в статье, отказывается от строгих принципов, не допускающих загрязнения, которых NASA и все космические программы придерживались на протяжении десятилетий — политики, существующей по уважительной причине.

Когда дело доходит до отправки оборудования в космос, обычно все тщательно стерилизуется и защищается от микробов и загрязнений, как в больнице, готовящей свои скальпели к операции, потому что мы не можем позволить себе испортить нетронутую среду, которую мы пытаемся изучить.

Но Лопес и его коллеги утверждают, что введение полезных микробов может фактически запустить процесс терраформирования Марса и зарождения жизни на суровой Красной планете.

Читай также: Марс хотят покорить при помощи банка спермы

«Внедрение микробов не следует считать случайным, но неизбежным», — говорится в статье. «Мы предполагаем, что почти невозможно исследовать новые планеты без переноса и/или доставки каких-либо микробных путешественников».

На Земле микроорганизмы имеют решающее значение для многих процессов, которые поддерживают жизнь, таких как разложение и пищеварение — и даже климат Земли. В статье утверждается, что лучшими микробами для этой работы могут быть экстремофилы — организмы, которые гипертолерантны к самым экстремальным средам и даже процветают в них, как тардиграды.

Большая часть статьи утверждает изменение отношения к микробам в космосе, рассматривая их как полезные и опасные. Но исследователи до сих пор не знают, какие микробы помогут, а не нанесут ущерб попыткам терраформировать Марс.

В документе утверждается, что всем, от Илона Маск до Джеффа Безоса и NASA, необходимо провести «провокационный сдвиг парадигмы» в нашей политике космической колонизации.

В конце концов, первыми колонистами нашей родной планеты не были люди, земноводные или даже растения. Основными жителями Земли в течение многих лет были одноклеточные микроорганизмы.

Напомним, ранее сообщалось, что ради покорения Марса хотят поменять ДНК человека.