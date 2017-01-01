Марс хотят покорить при помощи банка спермы

Новый способ обойти микрогравитацию придумали ученые.

Врачи из клиники Dexeus в Барселоне в воскресенье представили доклад на конференции European Society of Human Reproduction and Embryology, которая проходит с 23 по 26 июня в Вене (Австрия). Доклад посвящен тому, какое влияние оказывает микрогравитация на клетки репродуктивной системы мужчин.

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По словам одной из участниц исследования Монсеррат Боада (Montserrat Boada), предыдущие работы показали, что низкая гравитация способна изменять структуру и функции клеток организма человека. Боада посчитала необходимым провести исследования, посвященные воздействию микрогравитации на сперму.

«Если в ближайшие годы число космических миссий и полетов увеличится, важно знать последствия длительного пребывания человека в космосе, и, возможно, стоило бы рассмотреть потенциальные перспективы размножения за пределами Земли», — говорит она.

Исследование проводилось при помощи небольшого самолета, который способен обеспечить кратковременное воздействие гипогравитации. Самолет проделал 20 параболических разворотов, каждый из которых позволил установить условия микрогравитации на восемь секунд. Десять образцов спермы, взятых у десяти здоровых мужчин, изучали до и после процедуры, а также сравнивали их с контрольными экземплярами. Специалисты наблюдали прежде всего за концентрацией, подвижностью сперматозоидов и фрагментацией ДНК. Авторы не заметили разницы между экспериментальными образцами спермы, которые побывали в условиях низкой гравитации, и контрольными, которые оставались на Земле.

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Ученые предположили, что в замороженном состоянии гаметы можно транспортировать в космосе. Они считают, что это открывает возможность создания банка спермы за пределами нашей планеты. По их мнению, он бы помог колонизировать другие планеты, в том числе Марс, при условии, что экипаж будет состоять из женщин. Однако они не собираются останавливаться на достигнутом и хотят провести новые эксперименты, в которых увеличат количество репродуктивных клеток и продолжительность воздействия микрогравитации.

Ранее исследователи из Корнеллского университета поставили эксперименты, в которых смоделировали стриктуры женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка. Оказалось, таким образом женский организм отбирает самых быстрых сперматозоидов.

Напомним, ранее сообщалось, что Марс рекордно близко приблизился к Земле.

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