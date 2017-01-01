Плесень оказалась почти неуязвима для радиации

Споры плесени могут выживать в экстремальных условиях.

Ученые подвергли облучению в лаборатории споры плесени и пришли к выводу, что два штамма этого грибка могут выдержать путешествие к Луне и даже к Марсу.

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У этой новости есть положительная и отрицательная стороны, согласно недавнему заявлению, сделанному представителями Американского геофизического союза (American Geophysical Union, AGU). AGU координировал Научную конференцию по астробиологии 2019, проходившую в Сиэттле, США, на которой микробиолог Марта Кортесао (Marta Cortesão) представила 28 июня результаты своего исследования, посвященного выживаемости грибков плесени под действием ионизирующего излучения.

Положительная сторона способности плесени выживать в космосе состоит в том, что она может быть использована для производства антибиотиков. Однако обратная сторона медали состоит в том, что ученым придется предпринимать более строгие меры по стерилизации космических аппаратов при полетах к Луне, Марсу, а также другим объектам Солнечной системы, чтобы не «заразить» их земной жизнью, пояснила Кортесао.

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В своих экспериментах Кортесао облучала ионизирующей радиацией два наиболее часто встречаемых на Международной космической станции штамма плесени - Aspergillus и Penicillium. Как выяснилось, плесень смогла выдержать уровень радиации, который в 200 раз превышает дозу, способную в случае человека привести к летальному исходу.

На Земле мы не испытываем разрушающего действия космической радиации, поскольку нас защищает от нее магнитное поле нашей планеты, однако при полетах за пределы земной орбиты – например, к Луне или Марсу – астронавты оказываются подвержены губительному воздействию космических излучений, пояснила исследователь.

Напомним, ранее сообщалось, что на спутнике Юпитера могут жить питающиеся радиацией бактерии.

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