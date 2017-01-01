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Физики назвали место скопления инопланетных зондов

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Если, конечно, инопланетяне бы существовали.
Ко-орбитальные объекты могли бы быть зондами инопланетян
Ко-орбитальные объекты могли бы быть зондами инопланетян
Microwave Sciences

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами. Хотя другие исследователи в области SETI (поиска внеземного разума) считают такую возможность маловероятной, они не отрицают, что идея может оказаться полезной для исследований, сообщает издание Live Science.

Орбиты объектов
Орбиты объектов
Microwave Sciences

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Первый ко-орбитальный астероид был обнаружен в 1997 году, а большая часть остальных 15 объектов — после 2010 года. Один из них называется «ближайшим компаньоном Земли» (англ. Earth's Closest Companion) и расположен в 38 раз дальше Луны. Этот объект образует с Землей стабильную орбитальную конфигурацию, поэтому, по мнению Бенфорда, он идеально подходит на роль инопланетного зонда, который предназначен для дистанционного наблюдения за ближайшей планетой.

Бенфорд предлагает проводить наблюдения за небесными телами с помощью оптических и радиотелескопов, а также посылать в их сторону радиосигналы. Кроме того, можно отправить к ним небольшие аппараты. Даже если поиск следов инопланетных цивилизаций среди ко-орбитальных астероидов не окажется результативным, это укажет на то, что никто не посылал зонды к Земле. В этом случае вероятность существования внеземного разума значительно снижается, считает ученый.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной невозможности контакта с инопланетянами назвали атмосферу.

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Теги: инопланетяне, космос, зонд
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