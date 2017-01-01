Google впервые удалось продемонстрировать квантовое превосходство

Компания создает самый мощный квантовый компьютер.

Не так давно на сайте НАСА была замечена статья, опубликованная исследователями компании Google. Несмотря на то, что она, эта статья, достаточно быстро была удалена, многие люди успели ознакомиться с ее содержанием, в котором исследователи Google утверждают, что им удалось достигнуть реального квантового превосходства при решении специфической вычислительной задачи на квантовом компьютере компании. Напомним, что Google, IBM, Microsoft, Intel и некоторые другие технологические гиганты уже давно занимаются созданием квантовых компьютеров, построенных на совершенно иной архитектуре, нежели классические компьютеры. И по прогнозам некоторых ученых и экспертов в данной области, именно компания Google должна была создать квантовый компьютер, которому по силам решение задач, с которыми не могут справиться даже самые мощные из современных суперкомпьютеров.

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Сейчас мы не будем повторять разделы из учебника по квантовым вычислениям, эту информацию достаточно легко найти даже на нашем сайте при помощи поиска. Но за счет использования причуд и явлений квантовой механики компьютер компании Google "решил задачу за три минуты и двадцать секунд, задачу, на решение которой самому мощному современному суперкомпьютеру, Summit, потребовалось бы приблизительно 10 тысяч лет". И все это является первой в истории убедительной демонстрацией квантового превосходства.

К сожалению, сейчас еще нет информации о том, какую именно задачу решал квантовый компьютер. Представители Google молчат "как партизаны" на запросы от средств массовой информации. Также пока имеется противоречивая информация относительно системы, на которой было продемонстрировано квантовое превосходство, одни источники утверждают, что использовалась новая 72-кубитная система Bristlecone, которая только недавно прошла программу тестирования, другие указывают на систему, построенную на основе 53-кубитного процессора Sycamore. Будем надеяться, что руководство компании Google недолго будет держать нас в неведении и вся эта информация будет опубликована в ближайшем времени.

Если все вышесказанное окажется правдой, это будет означать достижения человечеством главной вехи в области квантовых вычислений. Однако, самим нынешним квантовым компьютерам еще очень далеко до того момента, когда их можно будет считать полноценными и универсальными вычислительными системами, результатам работы которых можно доверять безоговорочно. Это потребует, как минимум, кардинального увеличения времени пребывания кубитов в состоянии суперпозиции и внедрения новых методов обнаружения и коррекции ошибок, которые должны поднять вероятность получения правильного ответа до приемлемой величины.

Несмотря на общие оптимистичные настроения, многие ученые и эксперты скептически относятся к заявлению представителей компании Google. Основным их аргументом является невозможность проверки полученных результатов, на что может потребоваться минимум 10 тысяч лет. Такая проверка может быть произведена другим квантовым компьютером, работе которого можно доверять безоговорочно, а такого компьютера, к сожалению, нет сейчас в распоряжении людей, и не предвидится в ближайшем времени.

Напомним, ранее сообщалось, что был выпущен первый коммерческий квантовый компьютер.