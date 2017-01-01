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Выпущен первый коммерческий квантовый компьютер

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Стоимость пока не называется.
Квантовый компьютер IBM
Квантовый компьютер IBM
techcrunch.com

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер. 20-кубитная система IBM Q System One сочетает квантовые и классические вычислительные компоненты.

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Система IBM Q System One, конечно, всё ещё имеет огромные размеры, но она впервые вышла "за пределы лабораторий". По словам представителей компании представляет собой большой шаг в направлении вывод квантовых вычислений на коммерческие рельсы.

Интересно, что над внешним видом системы работали известные дизайнеры. По мнению производителя, это настоящее произведение искусства. IBM Q представляет собой непроницаемый для воздуха куб со стороной около трёх метров. Выглядит все как декорация из фантастического фильма.

Сроки выхода и цена агрегата пока не названы IBM.

Выпущен первый коммерческий квантовый компьютер
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Напомним, ранее сообщалось, что создан самый миниатюрный квантовый чип.

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Теги: квантовый компьютер, IBM
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