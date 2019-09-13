Телескоп Хаббл заснял шестиугольник на Сатурне

Впервые это явление было зафиксировано почти 40 лет назад.

Изображение было получено при помощи камеры «Хаббла» Wide Field Camera 3 (WFC3). Как сообщает NASA, это изображение было сделано в рамках проекта Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), который должен помогать ученым разбираться в атмосферной динамике и эволюции газовых гигантов Солнечной системы.

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Новое изображение Сатурна, к примеру, демонстрирует, что крупный шторм, заметный в северном полярном региона на изображении, сделанном «Хабблом» в 2018 году, исчез. При этом, например, изображение показывает, что «шестиугольник» — загадочное атмосферное явление, представляющее собой шестиугольник с поперечником в 25 000 километров, — до сих пор присутствует на северном полюсе Сатурна (впервые «шестиугольник» был детектирован в 1981 году аппаратом «Вояджер-1»).

Кроме изображения, NASA опубликовало и таймлапс-видео, демонстрирующее вращение некоторых из более чем 60 спутников вокруг Сатурна; видео было составлено из 33 отдельных снимков, сделанных с 19 по 20 июня 2019 года.

Напомним, ранее астрономы высчитали толщину огромного пятна на Сатурне.