Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Телескоп Хаббл заснял шестиугольник на Сатурне

Комментариев: 1
Впервые это явление было зафиксировано почти 40 лет назад.
Самый свежий снимок Сатурна
Самый свежий снимок Сатурна
NASA/CXC/SAO

Изображение было получено при помощи камеры «Хаббла» Wide Field Camera 3 (WFC3). Как сообщает NASA, это изображение было сделано в рамках проекта Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), который должен помогать ученым разбираться в атмосферной динамике и эволюции газовых гигантов Солнечной системы.

Читай также: Скорость вращения Сатурна высчитали по волнам в его кольцах

Новое изображение Сатурна, к примеру, демонстрирует, что крупный шторм, заметный в северном полярном региона на изображении, сделанном «Хабблом» в 2018 году, исчез. При этом, например, изображение показывает, что «шестиугольник» — загадочное атмосферное явление, представляющее собой шестиугольник с поперечником в 25 000 километров, — до сих пор присутствует на северном полюсе Сатурна (впервые «шестиугольник» был детектирован в 1981 году аппаратом «Вояджер-1»).

Кроме изображения, NASA опубликовало и таймлапс-видео, демонстрирующее вращение некоторых из более чем 60 спутников вокруг Сатурна; видео было составлено из 33 отдельных снимков, сделанных с 19 по 20 июня 2019 года.

Напомним, ранее астрономы высчитали толщину огромного пятна на Сатурне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Сатурн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.09.2019, 12:30
Оценка:  -3
гость
Земля ведь плоская?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь