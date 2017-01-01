В США хотят запретить опыты над млекопитающими

Тестирование препаратов прекратят к 2035 году.

Агентство по охране окружающей среды США (АООС) объявило, что к 2035 году прекратит тестирование химических веществ на млекопитающих. Кроме того, регулятор перестанет финансировать подобные исследования. Как отмечает Science Magazine, это самый масштабный план такого рода в истории США.

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В настоящее время АООС использует сотни тысяч подопытных животных в процессе определения безопасности химических соединений, например, новых пестицидов или потенциальных загрязнителей. Эту практику постепенно свернут. Разрешены будут лишь отдельные эксперименты по прямому разрешению главы агентства.

Избежать участи «лабораторных крыс» смогут лишь млекопитающие, в то время как опыты на рыбах продолжатся.

Параллельно с мерами по запрету экспериментов с млекопитающими АООС инвестирует $4,25 млн в разработку альтернативных подходов к тестированию. Эти средства распределят между пятью американскими институтами, среди которых Университет Джонса Хопкинса и Калифорнийский университет в Риверсайде.

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Решение было принято еще в июне, но обнародовано лишь сейчас. Защитники прав животных его приветствовали: по их словам, подобные эксперименты не только жестоки, но и бессмысленны, ведь далеко не всегда можно перенести на человека результаты опытов с мышами или собаками. Намного гуманнее и эффективнее проводить испытания на культурах клеток, «органах на чипе» и компьютерных моделях, уверены активисты.

Химические компании также приветствуют решение. Они давно жаловались на то, что испытания на животных отнимают много времени и требуют ощутимых денежных вложений.

Между тем, ученые обеспокоены планами АООС. По их словам, использование компьютерных моделей и органов на чипе может заменить традиционные эксперименты лишь частично. Даже самые совершенные модели не позволят оценить влияние химических веществ на всю иммунную систему или когнитивные функции. В результате отказ от опытов на животных ослабит уровень контроля за опасными химическими веществами и позволит им попасть в потребительские товары.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственному интеллекту хотят дать права, как животным.