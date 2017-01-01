Возле Земли пролетит астероид размером с мегаполис

Даже в NASA обеспокоены его пролетом.

24 сентября орбиту Земли пересечет астероид, который, как считалось ранее, должен пройти на значительном расстоянии от нашей планеты. Но последние показания, полученные в конце августа, вызывают определенную тревогу даже у специалистов NASA.

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Диаметр космического тела, с кодовым названием 523934 (1998 FF14), составляет порядка 430 метров. По текущим данным он имеет очень высокую скорость полета — 22,26 километров в секунду. Объект был обнаружен в 1998 году Исследованием околоземных астероидов Линкольна (LINEAR) в Сокорро, Нью-Мексико.

В настоящее время астероид находится на расстоянии 0,027 астрономических единиц от Земли и постепенно приближается к нашей планете. При этом расстояние до Юпитера составляет 3,91 астрономических единиц.

Большинство околоземных астероидов имеют орбиты, похожие на Земные. К счастью, вероятность того, что 523934 (1998 FF14) войдет в атмосферу нашей планеты пока еще крайне мала. Но если это случится, то такой астероид может легко стереть с лица Земли даже самый большой город.

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Орбита данного космического тела как правило проходит между Марсом и Юпитером. Но при этом у астероида 1998 FF14 она обладает некоторой особенностью. Астероид имеет наклонную орбиту, наклоненную под крутым углом по сравнению с земной орбитой.

Скорее всего, на этот раз он может пройти в пределах 4,1 миллионов километров от Земли.

Астрофизик Нил де Грассе Тайсон подтвердил, что в NASA присутствуют некоторые опасения по поводу угрозы от околоземных объектов, но при этом с оптимизмом сообщил, что астероиды не являются «самой большой угрозой для человечества».

Напомним, ранее сообщалось, что астероиды стали падать на Землю чаще.