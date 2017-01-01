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Возле Земли пролетит астероид размером с мегаполис

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Даже в NASA обеспокоены его пролетом.
Астероид пролетит мимо Земли
Астероид пролетит мимо Земли
rwspace.ru

24 сентября орбиту Земли пересечет астероид, который, как считалось ранее, должен пройти на значительном расстоянии от нашей планеты. Но последние показания, полученные в конце августа, вызывают определенную тревогу даже у специалистов NASA.

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Диаметр космического тела, с кодовым названием 523934 (1998 FF14), составляет порядка 430 метров. По текущим данным он имеет очень высокую скорость полета — 22,26 километров в секунду. Объект был обнаружен в 1998 году Исследованием околоземных астероидов Линкольна (LINEAR) в Сокорро, Нью-Мексико.

В настоящее время астероид находится на расстоянии 0,027 астрономических единиц от Земли и постепенно приближается к нашей планете. При этом расстояние до Юпитера составляет 3,91 астрономических единиц.

Большинство околоземных астероидов имеют орбиты, похожие на Земные. К счастью, вероятность того, что 523934 (1998 FF14) войдет в атмосферу нашей планеты пока еще крайне мала. Но если это случится, то такой астероид может легко стереть с лица Земли даже самый большой город.

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Орбита данного космического тела как правило проходит между Марсом и Юпитером. Но при этом у астероида 1998 FF14 она обладает некоторой особенностью. Астероид имеет наклонную орбиту, наклоненную под крутым углом по сравнению с земной орбитой.

Скорее всего, на этот раз он может пройти в пределах 4,1 миллионов километров от Земли.

Астрофизик Нил де Грассе Тайсон подтвердил, что в NASA присутствуют некоторые опасения по поводу угрозы от околоземных объектов, но при этом с оптимизмом сообщил, что астероиды не являются «самой большой угрозой для человечества».

Напомним, ранее сообщалось, что астероиды стали падать на Землю чаще.

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Теги: астероид, Земля
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