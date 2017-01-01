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Астрономы получили невероятно точные радиосигналы из космоса

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Радиотелескопы засекли импульсные сигналы.
Сигналы поступают на Землю с точностью атомных часов
Сигналы поступают на Землю с точностью атомных часов
nasa.gov

Новые, неизвестные ранее радиосигналы, были успешно прослежены астрономами в пространстве с точностью атомных часов. Открытие подтвердило известную общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Речь идет о радиосиганале, который обнаружили Исследователи из Института радиоастрономии им. Макса Планка в Бонне, Германия.

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Радиосигналы из космоса издавна очаровывали астрономов, разыскивающих в космосе признаки инопланетной жизни. В 2007 году ученые были взволнованы открытием так называемых быстрых радиовсплесков (FRB), достигающих Земли из неизвестного источника во Вселенной. За сорок лет до этого астрономы столкнулись с радиоизлучением, достигающим Земли от отдаленных пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звезд, меньших, чем Солнце.

Открытие было сделано после 14 лет наблюдений за мертвой звездой PSR J1906 + 0746. Пульсар находится на расстоянии около 25 000 световых лет или 146 965 630 000 000 000 миль от Земли.

Когда пульсар вращается, струи ярких радиоволн вылетают из магнитных полюсов звезды и вылетают в космос. Если полюса пульсара обращены к общему направлению Земли, радиоволны могут омывать нашу планету, как свет маяка.

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Но в отличие от направляющего луча от маяка, пульсарные струи невероятно быстрые и невероятно точные. Импульсные сигналы поступают на Землю с точностью до атомных часов. Институт радиоастрономии им. Макса Планка в этом случае пульсар PSR J1906 + 0746 имеет вращение всего 144 миллисекунды.

Институт Макса Планка сказал в своем заявлении: «Благодаря их стабильному вращению, эффект маяка производит импульсные сигналы, которые поступают на Землю с точностью атомных часов. Большая масса, компактность источника и подобные часам свойства позволяют астрономам использовать их в качестве лабораторий для проверки общей теории относительности Эйнштейна».

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы продолжили поиск разумной жизни возле загадочной звезды.

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Теги: астрономия, сигнал
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Источник: rwspace.ru

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