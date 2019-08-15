Магнитное поле Земли готово к перевороту

Но на саму смену магнитного поля уйдет больше времени, чем считалось.

Магнитное поле Земли готовиться к перевороту, но новые геологические открытия показали, что процесс может занять гораздо больше времени, чем считалось ранее.

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В последние годы ученые отслеживали потенциальную смену полюсов магнитного поля Земли – природное явление, которое происходит каждые 200 000 — 300 000 лет, когда северный и южный полюса меняются местами. В последний раз, когда полюса поменялись местами, 780 000 лет назад, а это значит, что полюсам давно пора смениться.

Предыдущие исследования показали, что, процесс смены полюсов, может занять до 1000 лет.

Однако ученые из Университета Висконсин-Мэдисон, Великобритания, проанализировали последовательности потоков лавы, выбросы океанических отложений и ледяные керны Антарктики, которые присутствовали до, во время и после последнего изменения магнитного поля, и показали, что смена полярности магнитного поля может занять до 22 000 лет.

Магнитное поле Земли создается жидким железным внешним ядром, вращающимся вокруг твердого внутреннего ядра.

Динамическое действие создает невидимое поле, которое проходит через север и юг планеты и окружает его.

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По мере формирования новых пород, обычно через лавовые потоки или океанические отложения, они регистрируют направление магнитного поля в то время, которое группа геологов использовала для определения даты последней смены полюсов.

Геолог Брэд Сингер сказал: «Лавовые потоки являются идеальными регистраторами магнитного поля. У них много железосодержащих минералов, и когда они остывают, они фиксируются в направлении поля.

«Однако, вулканы не извергаются непрерывно. Поэтому мы полагаемся на тщательную исследовательскую работу для определения правильных направлений. Инверсии генерируются в самых глубоких частях внутреннего пространства Земли, но эффекты проявляются на всем пути через Землю, особенно на поверхности Земли и в атмосфере».

Другие ученые ранее предупреждали, что смена полюсов может привести к тому, что магнитное поле Земли будет ослаблено во время процесса, в результате чего живые существа на планете будут уязвимы для повышенной дозы излучения Солнца.

Напомним, ранее сообщалось, что гравитация Юпитера катастрофически изменила орбиту Земли.