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Во Франции нашли 500-килограммовую кость динозавра

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Кость принадлежит крупнейшему виду динозавров.
Найденная кость
Найденная кость
thesun.co.uk

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Добровольцы из Национального музея естественной истории во французской Шаранте обнаружили в залежах глины массивные бедренные кости зауропода. Это подгруппа крупных четвероногих травоядных динозавров с маленькой головой, длинным хвостом и мощными конечностями. В основном это крупнейшие травоядные динозавры, известные человечеству — среди них легендарные бронтозавры, брахиозавры и диплодоки.

Стоит отметить, что наряду с бедренной костью также была обнаружена огромная тазовая кость, хорошо сохранившаяся внутри толстого слоя глины. Эксперты считают, что они принадлежат одному из самых крупных динозавров на Земле, и сейчас пытаются идентифицировать останки более точно.

Бедренная кость зауропода
Бедренная кость зауропода
thesun.co.uk

Шаранта славится своей коллекцией окаменелостей. Еще в 2010 году палеонтологи обнаружили на территории этого региона свыше 7500 костей, предположительно принадлежавших динозаврам 45 разновидностей — но такого огромного «подарка» из прошлого ученые еще не находили.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены следы лап семи динозавров.

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Теги: динозавры, Франция, археология
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