Найдены следы лап семи динозавров

Всего обнаружено 85 следов.

Отпечатки ног рептилий, живших в начале мелового периода, примерно 100−145 миллионов лет назад, найдены на юге Англии, возле города Гастингс. Это 85 следов, оставленных динозаврами семи разных видов, сообщает Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

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Следы сохранились очень хорошо, вплоть до того, что на окаменелых отпечатках можно различить отдельные кожные чешуйки, когти и прочие детали. Размер следов варьируется от 2 до 60 сантиметров. Оставили их игуанодон, анкилозавр, какой-то из видов стегозавров, кто-то из зауропод (обширная группа, в которую входят диплодок, бронтозавр и прочие очень большие пресмыкающиеся) и кто-то из куда меньших терапод.

Следы игуанодона

Кроме следов рептилий, ученым удалось найти несколько отпечатков растений той эпохи и тогдашних беспозвоночных.

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По всей видимости, следы были оставлены вокруг когда-то существовавшего, а затем пересохшего, источника воды. Они хорошо отпечатались во влажной, мягкой почве, а затем быстро высохли и уже в таком виде были погребены под другими осадочными породами.

Следы постепенно обнажились в результате эрозии осадочных горных пород в 2014−18 годах. Видимо, не будет большой ошибкой понадеяться, что толща камня в этом месте может скрывать новые следы и процесс их открытия еще не завершен.

Следы терапода

Научная значимость находки, помимо новых данных о конечностях динозавров, состоит также в убедительном доказательстве того, что они обитали в одном месте одновременно. Это может многое сказать о природе нижнего мела и живших тогда животных и растениях.

Область вокруг Гастингса — одно из самых богатых в Великобритании местонахождений окаменелостей динозавров. Именно здесь в 1825 году был обнаружен первый скелет игуанодона, а в 2016 году — первый достоверный пример окаменелой ткани мозга динозавра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии найдены тысячи следов динозавров.

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